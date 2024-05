Álvaro Uribe asegura que no conoce a Juan Carlos Sierra, alias El Tuso: “le ofrecieron beneficios para que me acusara”

A pocas horas de que inicie uno de los episodios, que por años la defensa trató de evitar, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se enfrentará este viernes al inicio del juicio en su contra por compra de testigos, y ante de que esto comience, se conoció una última publicación en la que el exmandatario asegura en las pruebas del montaje que no conoce a Juan Carlos Sierra, alias El Tuso.

En su cuenta de X Uribe Vélez posteó un mensaje este jueves, 16 de mayo, en la que manifestó que “extradité a Juan Carlos Sierra (El Tuso). Le ofrecieron beneficios para que me acusara”.

El ex jefe de Estado muestra en la “serie de pruebas del montaje” cómo se fabricaron los señalamientos que dieron origen al proceso que avanza en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

Uribe Vélez aseguró en un video, el cual dura más de tres minutos, que “no conozco a Juan Carlos Sierra, El Tuso. Lo extradité. Las visitas de (Iván) Cepera y Piedad Córdoba a cárceles de Estados Unidos son hechos que han tenido notoriedad”.

La extradición del exparamilitar a Estados Unidos se produjo el 13 de mayo de 2008 junto a otros 13 paramilitares más, por lo que el expresidente señaló que también ha tenido notoriedad “que le preguntaron a los paramilitares extraditados por presuntas relaciones mías con el paramilitarismo”.

“Además, se ofrecieron beneficios”, dijo Uribe

Ante esto, el expresidente prosigue y explicó que “la información se la transmitieron los doctores Roque Arismendi y Juan Manuel Aguilar” y que por eso le pidió la verificación a su abogado en ese momento, Diego Cadena.

“El doctor (Jaime) Granados le pidió a la Corte que investigara la noticia que recibí. La solicitud fue infructuosa. Sierra ha confirmado todo a la Fiscalía y a medios de comunicación”, manifestó.

Inmediatamente, se muestra un aparte de la declaración de El Tuso en SEMANA TV en la que sostiene: “yo nunca tuve relación con Álvaro Uribe, no me he tomado un tinto con él”, más adelante cuenta que tuvo una visita del que es ahora el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien fue magistrado auxiliar cuando investigaba la parapolítica el 7 de junio de 2010, en compañía del abogado Rodrigo Aldana, quien está preso, “donde me traían una razón sobre lo que estaba haciendo la comisión que me había visitado a mí en 2009 sobre el asilo a mi familia en Suiza o Francia”.

Uribe Vélez complementa su video contando que El Tuso “también le dio declaración a la sra Lisa Ruth, exagente de la CIA, con experiencia certificada en la recolección de pruebas con validez procesal en los Estados Unidos. Sin embargo, la Corte desestimó este testimonio calificándolo de montaje”.

“La Corte evitó escuchar a Sierra y al señor conocido como Monoleche. Mancuso sacó disculpas que le aceptaron para no dar declaración en la reunión cuya existencia no ha negado”, puntualizó.

En una entrevista a SEMANA en el 2020, el exparamilitar, que está libre desde 2013 y reside en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, se refirió a las versiones según las cuales a él le ofrecieron hablar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Vicky Dávila: ¿Por qué razón hasta hoy la Corte Suprema de Justicia no lo ha escuchado en el caso Uribe?

“Todo arrancó por un comentario que yo hice algún día en Estados Unidos, donde había más colombianos… que se estaba moviendo el caso de Álvaro Uribe. A mí en 2009 me pidieron testimonio de eso. Esto fue todo. A raiz de eso las personas que escucharon, no sé cómo le llegaron al expresidente, y le dijeron que alguien aquí estaba diciendo que le habían hecho una visita unas personas y le habían hecho unos ofrecimientos. A raíz de eso, en 2018, aproximadamente en junio-julio, yo envié una carta diciendo que era cierto. Que a mí me habían visitado unos congresistas y otras personas”, dijo Sierra.

El 25 de septiembre de 2019 yo recibo un e-mail y me dice: tiene una audiencia en la Corte Suprema de Justicia al día siguiente a las nueve de la mañana. Yo les contesto que es imposible porque tenía una audiencia programada con ellos mismos, con la Fiscalía General de la Nación, para otro caso y estaba programada desde julio 22. Entonces me dicen que no me habían podido ubicar porque no tenían contacto conmigo ni contacto con los abogados. Yo les respondí que era imposible porque he rendido versiones ante la Corte y la Fiscalía muchísimas veces y ustedes tienen los contactos de los abogados en Colombia y en Estados Unidos.

Pero, independiente de eso, ustedes tiene el e-mail mío porque cómo me han notificado para todas las audiencias que he rendido con ustedes, inclusive cuando la misma Corte me excluyó de Justicia y Paz.

Vicky Dávila: ¿Nunca la reprogramaron?

Tuso Sierra: Estamos a 2020, 13 de agosto, no he recibido absolutamente nada. Todo lo que me he enterado ha sido a través de los medios de comunicación.

Vicky Dávila: Hoy Juan Carlos El Tuso Sierra todavía está listo para declarar en la Corte Suprema de Justicia en el caso Uribe, ¿sí o no?

Tuso Sierra: Yo siempre he atendido los llamados de la justicia. Estoy atento a que me llamen.

Vicky Dávila: ¿Pero quiere declarar o no quiere declarar?

Tuso Sierra: Lo que pasa es que uno viendo lo que ha sucedido. A todos los que declaran inmediatamente les compulsan copias, entonces ya uno también siente como temor de ir a declarar.

Vicky Dávila: ¿Usted tiene miedo a declarar en el caso Uribe?