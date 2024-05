Corte Suprema deja en firme llamado a juicio del magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada por el Caso Uribe

Pocas horas antes que se inicie la respectiva audiencia, la Sala de Primera Instancia rechazó de tajo la solicitud de nulidad presentada por los abogados del magistrado y en la que se reclamaba que el proceso no podía ser adelantado por la Corte Suprema pues Prada renunció al Congreso el 21 de abril de 2021, mucho antes que se definiera su situación jurídica dentro de este proceso.

En su carta de renuncia, Prada cuestionó la falta de imparcialidad de las instituciones en Colombia y aseguró que había sido víctima de amedrantaciones “por mi inquebrantable solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez he sido víctima de una injusta acusación por hechos de público conocimiento que solo pretenden enlodar al expresidente a costa de mi buen nombre”.

Estos hechos, según señaló Caliche en una diligencia ante la Corte Suprema , se presentaron entre los días 20 y 24 de febrero de 2018 en la cárcel de Palmira, en el Valle del Cauca. El exparamilitar aseguró que Prada -a quien no conocía- se presentó por intermedia persona como representante a la Cámara por el Huila muy cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Este video, según se le señaló, debía ser grabado lo más pronto posible pues tenía que ser presentado el viernes 23 de febrero de 2018. “Ni la carta se firmó por parte de Juan Guillermo Monsalve Pineda, pese a la insistencia de Carlos Eduardo López Callejas, dado que Monsalve Pineda dijo no estar dispuesto a incrementar su pena por la comisión de un delito de falso testimonio”.

“Dentro de las cosas más absurdas de este proceso es la forma como me involucran en el mismo. Lamentablemente, he tenido que vivir la vulneración de mis derechos fundamentales, como el de la defensa y el de la presunción de inocencia, lo cual no solo ha causado sufrimiento en mí, sino a toda mi familia”, aseveró.