Golpe al contrabando de combustible en el Cesar. Decomisan productos por un valor de $1.000 millones

La Policía de Carabineros reportó el decomiso de más de 70 mil galones de combustible de contrabando en el departamento del Cesar.

Operativo de la Policía contra el contrabando de combustible. Foto: Policía

Según la autoridad se ejecutaron nueve diligencias de “registro de allanamiento en el municipio de Aguachica, Cesar, logrando la intervención de nueve centros de acopio ilegal de combustible, afectando significativamente esta actividad ilícita en el departamento”.

Así mismo indicó la Policía que “este resultado representa la recuperación más grande de combustible realizada en la historia de la Policía de Carabineros y Protección Ambiental, constituyéndose en un golpe significativo contra las economías ilícitas de la región”.

Combustible de contrabando en el que intervenía el ELN. Foto: Policía

Sobre el resultado del operativo dijo la Policía: “Logramos la recuperación de 72 mil galones de combustible tipo diésel ACPM, gasolina y nafta, evaluados en más de mil millones de pesos. De igual forma, se realizó la materialización de siete capturas en flagrancia por el delito de receptación de hidrocarburos, la incautación de 345 tanques de almacenamiento, catorce motobombas y un vehículo tipo cisterna”.

Frente al papel del ELN en la operación ilegal, explicó la Policía que “el combustible era transportado en diferentes tipos de vehículo para su comercialización en mercados ilegales, así como utilizado como insumo para el procesamiento de alcaloides y actividades de minería ilegal”.

Operativo de la Policía contra el contrabando de combustible. Foto: Policía

“Con este importante resultado, si afectan las finanzas de la estructura criminal Camilo Torres del LN, la cual se lucra con el cobro extorsivo del diez por ciento por no interferir en esta actividad ilícita”, añadió por su parte el general, Carlos Oviedo, director de Carabineros.

Añadió la Policía de Carabineros que: “El ELN, a través de estas organizaciones criminales en el año 2026, se han apoderado aproximadamente 380 mil barriles de refinados en el poliducto Pozos Colorada”.

Sobre los capturados indicó la Policía que fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.