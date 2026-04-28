Este es el perfil criminal de alias Mi Pez, capturado tras escalada terrorista en Cauca que dejó 20 civiles asesinados

La Policía confirmó la captura de José Alex Vitonco, alias David o Mi Pez, señalado como presunto partícipe de la escalada terrorista en el Cauca que dejó 20 civiles asesinados y más de 30 heridos.

Cae alias Mi Pez, alfil de Iván Mordisco: habría activado carga explosiva que dejó 20 muertos en Cauca

De acuerdo con la autoridad policial, el capturado sería el máximo cabecilla de la estructura criminal Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

Sobre el perfil criminal del capturado, dijo la Policía que “acumulaba más de 20 años de trayectoria criminal, siendo uno de los cabecillas más violentos del país, hombre de confianza de alias Marlon y cercano al círculo de alias Iván Mordisco.

Alias Mi pez sería mano derecha de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, señalado cerebro de la escalada terrorista en Cauca y Valle. Foto: Ejército y redes sociales.

Asimismo, la Policía reveló que cuenta con varios antecedentes criminales, como la coordinación de 40 acciones terroristas en los últimos días contra la población civil y la fuerza pública.

Sobre este sujeto recordó la Policía que se encuentra en el cartel de los más buscados como cerebro de la escalada terrorista en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Huila.

En su expediente judicial —según la Policía— cuenta con órdenes de captura vigentes por terrorismo, homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas.

Este solo sujeto, dicen los análisis de inteligencia, cuenta con el control de más de 600 hombres en armas, liderando una de las estructuras criminales más peligrosas del país.

El General William Rincón, director general de la Policía reveló detalles de la captura de alias Mi pez. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Asimismo, se le sindica como el principal dinamizador del narcotráfico en el suroccidente, con rutas hacia Panamá y Estados Unidos, financiando la adquisición de explosivos y drones para acciones terroristas.

Sobre la captura de este sujeto, indicó el director de la Policía, el general William Rincón, que fue capturado “en zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca, cuando el sujeto se movilizaba para adelantar coordinaciones criminales, acompañado de su compañera sentimental y un esquema de seguridad armado”.