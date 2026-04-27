Estados Unidos envia contundente advertencia a sus ciudadanos tras ola de atentados terroristas en Colombia

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad para los departamentos de Cauca y Valle del Cauca tras el peor fin de semana de violencia registrado en los últimos años en el país, al ejecutarse un total de 26 atentados terroristas en dos días, dejando un balance de al menos 21 muertos y 56 heridos.

Colombia es sacudida por más de 25 acciones terroristas en el suroccidente: ¿qué pasa?

Esto, en medio de la oleada que las Fuerzas Militares colombianas atribuyen a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, que tuvo su hecho más mortífero el sábado con la explosión de un artefacto en la vía Panamericana en el municipio de Cajibío, Cauca, que, además de las víctimas mencionadas, destruyó 15 vehículos.

El comunicado de la Embajada es categórico al respecto de las regiones consideradas peligrosas, manifestando que los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, excluyendo las ciudades de Popayán y Cali, “se consideran inseguros para los viajeros” y los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a esas zonas “bajo ninguna circunstancia”.

Así fue el panorama en el sector El Tunel, Cajibío, Cauca, tras el atentado. Foto: Fotos de Francisco Calderón / El País

La advertencia señala que “grupos terroristas operan en algunas de ellas” y que algunos empleados del Gobierno estadounidense que trabajan en Colombia tienen prohibido viajar a esas áreas bajo ninguna circunstancia.

La Embajada también expresó su posición sobre los hechos ocurridos este fin de semana. “Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques terroristas en el Valle del Cauca y Cauca. Las acciones violentas de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por Estados Unidos y otros grupos armados ilegales no deben ser toleradas”, dice el texto.

Gobernación del Cauca declara tres días de luto tras el atentado en la vía Panamericana en el que murieron 19 personas

El comunicado incluye una serie de recomendaciones para quienes se encuentren en la zona. Entre ellas están mantenerse alerta cerca de comisarías, instalaciones militares y carreteras principales; también evitar usar el teléfono celular en público; no portar joyas ni objetos de valor; mantener las puertas del vehículo cerradas y no oponer resistencia ante intentos de robo de parte de criminales.

Atentado terrorista en el sector El Túnel, a tan solo 20 minutos de Popayán, capital del Cauca. Foto: Captura de pantalla

En otro comunicado dado a conocer esta mañana, la Embajada estadounidense en el país también envió un fuerte mensaje al respecto: “Estados Unidos se solidariza con Colombia y condena la reciente escalada terrorista. (...) Un entorno seguro es fundamental para una Colombia libre y una democracia fuerte. Seguimos comprometidos con el apoyo a la seguridad de Colombia”, señala el texto firmado este lunes.

Estados Unidos mantiene una advertencia de nivel 3 para sus ciudadanos a la hora de viajar a Colombia, que significa que debería reconsiderarse cualquier trayecto hacia territorio nacional.

Ataque en Jamundí: camión fue atravesado e incendiado en un nuevo hecho atribuido a disidencias de las Farc

“Los delitos violentos son comunes en muchas zonas de Colombia, incluyendo homicidios, agresiones y robos. Otros delitos, como el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y los robos a mano armada —incluso en hoteles y otros lugares donde se hospedan los turistas— también ocurren con frecuencia en algunas regiones”, explica el aviso de viaje del Departamento de Estado.