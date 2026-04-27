En medio de los recientes hechos de orden público registrados en el Valle del Cauca durante la última semana, distintos sectores han encendido alertas sobre las condiciones de seguridad en los corredores viales del departamento. Las situaciones reportadas han generado preocupación entre transportadores, viajeros y habitantes de la región. Gremios han alzado la voz y han solicitado ayudas para mitigar la situación.

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Por esta razón, SEMANA se puso en contacto con conductores y actores del sector transporte que han advertido sobre la falta de garantías para transitar con normalidad.

Pedro Javier Pinilla, transportista de carga, afirmó que “no hay seguridad en ningún aspecto; de día es muy raro ver Ejército o Policía. En las noches, la seguridad sí es nula”; lo que refleja una percepción de ausencia institucional en ciertos momentos del día.

El atentado terrorista Cantón Militar Pichincha empezó la última oleada de violencia en el Valle del Cauca. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Adicionalmente, señaló que “no hay ninguna garantía” para la movilización en el departamento, y es que “los gremios de transportadores de carga se manifestaron por falta de seguridad, pero no hay respuestas”, según contó Pinilla.

Asimismo, recomendó que se evitaran los trayectos nocturnos: “Sería mejor evitar ir o solo transitar en horas del día, por ejemplo, de 06:00 a las 18:00”.

Por otra parte, SEMANA contactó con Gustavo Blandón, de la Fundación de Taxistas Santiago de Cali (FunTaxCali), para entender el estado actual del transporte público en la capital del Valle del Cauca.

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Primero, manifestó que actualmente se siente “la sensación de una total zozobra, dado que los sitios de interés en la ciudad son aptos para que la delincuencia intente desestabilizar Santiago de Cali”.

Aseguró también que “las garantías de seguridad sí existen, pero de todas maneras, la movilidad se ha visto restringida porque se crea una sensación de pavor en la comunidad en general y uno no puede ver una moto o un camión mal parqueado”.

Eso sí, los taxistas seguirán trabajando comúnmente, tal como lo señaló a este medio: “Pues, nosotros seguiremos prestando el servicio constante sin miedo, ya que somos un servicio público, nos debemos a nuestra ciudadanía y este no es el momento para declinar, sino para fortalecernos como ciudadanos de la mejor ciudad del suroccidente colombiano”.

La oleada de violencia en Cali y Valle del Cauca ha derivado en más de 14 muertes, por ello la preocupación de la ciudadanía. Foto: Redes sociales

Tras preguntarle por las medidas que dispondrá para la ciudad para velar por la seguridad de los transportistas, Blandón mencionó que se espera un “mayor despliegue de la fuerza policial y que el Gobierno nacional destine para el departamento del Valle del Cauca y el norte del Cauca más fuerza y más inteligencia por parte del ejército nacional”.

Finalmente, “las recomendaciones que les daríamos a la ciudadanía y a nuestros visitantes en general son que estén atentos a las señales de peligro, que no son generadas por la ciudadanía caleña, sino por actores externos, y que ante cualquier caso tengan siempre a la mano los teléfonos de la Policía Nacional para dar pronto aviso y así no tengamos nada que lamentar”.

Las autoridades han mantenido operativos en varios puntos estratégicos; sin embargo, persisten inquietudes sobre la efectividad de estas medidas, particularmente en horarios nocturnos. La movilidad, que es clave para el abastecimiento y la dinámica económica del suroccidente del país, se ha visto afectada por la percepción de riesgo en algunas rutas.