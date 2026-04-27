Nueva incursión armada en el Valle: delincuentes quemaron cuatro vehículos en Dagua

Un nuevo hecho de violencia sacudió este lunes 27 de abril al Valle del Cauca por obra de delincuentes que quemaron cuatro vehículos en la vía Cali-Dagua.

Este atentado, y el hallazgo de un artefacto sospechoso esta noche de lunes en inmediaciones de la cárcel de Villanueva, en Cali, se suman a los más de 25 que han sacudido a esa zona del país en los últimos cuatro días.

El caso más grave fue la detonación de un artefacto explosivo en Cajibío, Cauca, hecho en los que fueron asesinadas 20 personas y varias quedaron heridas.

“El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población”, dijo sobre la situación el presidente, Gustavo Petro.

Como respuesta, el Ministerio de Defensa ofreció 5 mil millones de pesos por quienes consideran los responsables, uno de ellos alias Marlon.

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, señalado cerebro de la escalada terrorista en Cauca y Valle. Foto: Ejército y redes sociales.

Se trata de un peligroso criminal con un prontuario que llevó a que el Ejército Nacional le endilgue por lo menos otras 11 acciones terroristas solamente entre agosto y septiembre de 2023.

Su nombre es Iván Jacob (o Jacobo) Idrobo Arredondo, nacido el 24 de octubre de 1985 en Caloto, departamento del Cauca, la misma tierra que tiene sembrada de miedo y que viene desde hace años regando con sangre.

Las autoridades están ofreciendo una recompensa histórica de hasta $5.000 millones. Asimismo, ofrecen $500 millones por alias Max Max y $200 millones por alias Yogui, así como hasta $200 millones por información que permita prevenir nuevos atentados.

Estas decisiones fueron adoptadas durante una reunión de seguridad en Palmira, liderada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, con la participación de la cúpula militar y de Policía, en coordinación con la Gobernación del Valle del Cauca y autoridades locales.

Los militares tienen información de que Marlon fue combatiente en las filas de las Farc, explosivista, y que realizó un curso para adquirir destreza en el manejo de armas.