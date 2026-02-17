Valle del Cauca

Durante ataque a estación del Queremal, en Dagua, dron cargado de explosivos cayó en una casa: esto dice la alcaldesa

Habitantes del municipio reportaron también ráfagas de fusil.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 6:40 p. m.
Ataque armado a la estación de Queremal, en Dagua, Valle del Cauca.
Ataque armado a la estación de Queremal, en Dagua, Valle del Cauca. Foto: Redes sociales

Habitantes de Dagua, en el Valle del Cauca, reportaron este martes, 17 de febrero, un grave hostigamiento armado contra la estación de Policía de Queremal. En videos divulgados en redes sociales se escuchan las ráfagas de fusil disparadas contra el destacamento.

Algunos lugareños tuvieron que buscar resguardo en sus casas y en establecimientos cercanos para evitar ser alcanzados por las balas.

La alcaldesa Karol Villarejo habló con medios locales sobre lo sucedido y entregó detalles estremecedores.

“Lamentable, triste y reprochable lo que estamos viviendo no solo en el municipio de Dagua, sino en gran parte del departamento y de Colombia”, dijo a Radio Calidad.

Vehículos

Este es el tiempo que tarda en llegar una fotomulta en Cali

Cali

¿Dónde reclamar por un doble cobro de aseo en su factura de servicios públicos en Cali?

Cali

DJ Exotic contó detalles del día que lo balearon en Cali: “Me reanimaron durante 25 minutos”. Reveló que el temido narco Chupeta es su padrino

Vehículos

Pilas, conductores: estas son las cinco cámaras que más comparendos registraron en Cali

Vehículos

Robo de carros y motos en Cali: importante reducción en las cifras, pero persiste la alerta para la ciudadanía

Cali

Clima en Cali para este martes, 17 de febrero: Ideam anticipa zonas del Pacífico en alerta roja

Cali

Alerta en el Pacífico: preocupación por incremento en el nivel del mar

Cali

¿Dónde están los $20.000 millones para salvar el río Dagua? El Estado debía entregarlos hace 13 años, pero no

Cali

Emergencias por lluvias en Buga, La Cumbre y Dagua: vías cerradas y viviendas afectadas

Cali

Preocupación en Dagua, Valle, por supuestos ataques de jaguares

Exclusivo: sacerdote que protagonizó pelea con monjas en santuario de la virgen en Antioquia es investigado y podría ser expulsado de su iglesia

Según dijo la mandataria local, esa estación no sufrió uno, sino dos atentados armados este martes.

“A eso de la 1:57 p. m. me informa el mayor del comando de Policía de Dagua que tenemos un ataque con dron en la estación del corregimiento del Queremal. Esta no cayó propiamente en la estación, sino en una casa de enseguida; afortunadamente, no había ninguna persona ahí, no tenemos reporte de ninguna persona lesionada”, expresó la funcionaria.

Calarcá, Quindío, sufrió varias emergencias esta tarde, incluidos un temblor de tierra, una granizada y la caída de un enorme árbol: este es el saldo

Pero, ahora, tipo 4 p. m., recibimos otro ataque, directamente a la estación de la Policía; no tengo reporte de ninguna persona lesionada”, detalló la alcaldesa, quien dijo que en ese comando permanecen unos 10 y 14 policías, quienes tienen que hacer frente a este tipo de ataques.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del departamento de Policía de Valle del Cauca, también explicó qué ocurrió.

Brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del departamento de Policía del Valle del Cauca.
Brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del departamento de Policía del Valle del Cauca. Foto: Policía del Valle del Cauca.

“Esta tarde, la estación de Policía fue atacada con artefactos explosivos improvisados mediante dron. Estos dos artefactos, uno lesionó la infraestructura de la subestación, ocasionándole graves afectaciones; no tuvimos ninguna afectación, afortunadamente, a nuestro personal uniformado o a personas civiles”, manifestó.

Ana Sofía Escruceria, modelo colombiana, denuncia acoso del periodista deportivo Carlos Lajud. Esta es la historia

Las autoridades evalúan qué medidas tomar para evitar este tipo de situaciones en las poblaciones de esa zona del Valle y del Cauca donde tienen fuerte presencia las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco.

Más de Cali

Cali: Instalación de nuevas cámaras de fotomultas en las diferentes vías de la ciudad. Foto José L. Guzmán

Este es el tiempo que tarda en llegar una fotomulta en Cali

Factura de servicios públicos.

¿Dónde reclamar por un doble cobro de aseo en su factura de servicios públicos en Cali?

DJ Exotic permanece en un centro asistencial de Bogotá.

DJ Exotic contó detalles del día que lo balearon en Cali: “Me reanimaron durante 25 minutos”. Reveló que el temido narco Chupeta es su padrino

Estos son los 5 puntos donde se han hecho la mayor cantidad de fotomultas en la ciudad.

Pilas, conductores: estas son las cinco cámaras que más comparendos registraron en Cali

Las autoridades desarticularon 3 bandas organizadas dedicadas al robo de carros y motos

Robo de carros y motos en Cali: importante reducción en las cifras, pero persiste la alerta para la ciudadanía

La CVC adviertió que en Cali se mantendrá un patrón de clima inestable durante este fin de semana, con cielos parcialmente nublados y lluvias de variada intensidad. Foto: Aymer Álvarez / El País.

Clima en Cali para este martes, 17 de febrero: Ideam anticipa zonas del Pacífico en alerta roja

Habitantes del sector de Juanchaco en Buenaventura, ven desde hace más de 20 años, como el mar, sube de nivel por el cambio climático, destruyendo sus viviendas y dejando a muchos, en la calle. 5 de diciembre de 2024. Foto Jorge Orozco / El País.

Alerta en el Pacífico: preocupación por incremento en el nivel del mar

Emcali anunció cortes de energía y trabajos de acueducto para este lunes en Cali: barrios afectados.

Cortes de energía en Cali hoy, martes 17 de febrero: estas son las zonas afectadas

Cali: Dos barrios sin agua este jueves por obras en la red de acueducto

Conozca los sectores con reparaciones del acueducto en Cali para este martes 17 de febrero

Noticias Destacadas