Habitantes de Dagua, en el Valle del Cauca, reportaron este martes, 17 de febrero, un grave hostigamiento armado contra la estación de Policía de Queremal. En videos divulgados en redes sociales se escuchan las ráfagas de fusil disparadas contra el destacamento.

Algunos lugareños tuvieron que buscar resguardo en sus casas y en establecimientos cercanos para evitar ser alcanzados por las balas.

La alcaldesa Karol Villarejo habló con medios locales sobre lo sucedido y entregó detalles estremecedores.

“Lamentable, triste y reprochable lo que estamos viviendo no solo en el municipio de Dagua, sino en gran parte del departamento y de Colombia”, dijo a Radio Calidad.

Según dijo la mandataria local, esa estación no sufrió uno, sino dos atentados armados este martes.

“A eso de la 1:57 p. m. me informa el mayor del comando de Policía de Dagua que tenemos un ataque con dron en la estación del corregimiento del Queremal. Esta no cayó propiamente en la estación, sino en una casa de enseguida; afortunadamente, no había ninguna persona ahí, no tenemos reporte de ninguna persona lesionada”, expresó la funcionaria.

“Pero, ahora, tipo 4 p. m., recibimos otro ataque, directamente a la estación de la Policía; no tengo reporte de ninguna persona lesionada”, detalló la alcaldesa, quien dijo que en ese comando permanecen unos 10 y 14 policías, quienes tienen que hacer frente a este tipo de ataques.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del departamento de Policía de Valle del Cauca, también explicó qué ocurrió.

Brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del departamento de Policía del Valle del Cauca. Foto: Policía del Valle del Cauca.

“Esta tarde, la estación de Policía fue atacada con artefactos explosivos improvisados mediante dron. Estos dos artefactos, uno lesionó la infraestructura de la subestación, ocasionándole graves afectaciones; no tuvimos ninguna afectación, afortunadamente, a nuestro personal uniformado o a personas civiles”, manifestó.

Las autoridades evalúan qué medidas tomar para evitar este tipo de situaciones en las poblaciones de esa zona del Valle y del Cauca donde tienen fuerte presencia las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco.