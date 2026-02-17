Calarcá, Quindío, sufrió varias emergencias esta tarde, incluidos un temblor de tierra, una granizada y la caída de un enorme árbol: este es el saldo

En Calarcá, sus habitantes sufrieron varias emergencias esta tarde de martes, 17 de febrero.

Entre ellas, un sismo, también un fuerte aguacero con granizo incluido y la caída de un enorme árbol en el parque principal Simón Bolívar.

El saldo de estos últimos eventos es de dos personas heridas, entre ellas un adulto mayor y una mujer con heridas abiertas en la cabeza.

“Tuvimos un suceso en la Plaza de Bolívar, un árbol cayó afectando a dos personas y dos negocios, La tertulia y el Café de Frank”, dijo el mandatario.

“Afortunadamente las dos personas que se encontraban allí tuvieron heridas leves, fueron atendidos y uno de ellos trasladado al hospital La Misericordia. Por fortuna sin ninguna gravedad”, agregó.

Tras esa emergencia, la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres (DOGERD), el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Policía Nacional, acordonaron el parque principal para, en medio de las lluvias, cortar lo que queda del árbol, y hacer el respectivo traslado para limpiar el parque y brindar seguridad a los transeúntes.

Minutos antes de la caída del árbol, el Servicio Geológico Colombiano emitió un boletín en el que informaba sobre un sismo en ese municipio.

La caída de un árbol provocó heridas a dos personas en Calarcá, Quindío. Foto: Redes sociales

Según la entidad, sucedió a las 14:56 con una magnitud de 3.1, a una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

En un reciente informe, el IDEAM alertó sobre un aumento de la nubosidad y las lluvias en la mayor parte del país, con cielo entre parcial y mayormente cubierto y probabilidad de precipitaciones en sectores de las regiones Pacífica, sur y occidente de la Andina, sur de la región Caribe y en la Amazonia.

Para este martes, martes 17 de febrero se esperaba que predominarán las condiciones nubosas en gran parte del territorio nacional, con lluvias fuertes en el suroccidente de Córdoba, Antioquia, sur de Santander, occidente de Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, occidente de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Para el miércoles 18 de febrero se esperan lluvias en gran parte del país, con mayores registros en el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y oriente de Amazonas.