Quindío

Calarcá, Quindío, sufrió varias emergencias esta tarde, incluidos un temblor de tierra, una granizada y la caída de un enorme árbol: este es el saldo

El alcalde Juan Sebastián Ramos Velasco dio un reporte sobre lo ocurrido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 4:38 p. m.
Emergencia por caída de un árbol en Calarcá, Quindío.
Emergencia por caída de un árbol en Calarcá, Quindío. Foto: Redes sociales

En Calarcá, sus habitantes sufrieron varias emergencias esta tarde de martes, 17 de febrero.

Entre ellas, un sismo, también un fuerte aguacero con granizo incluido y la caída de un enorme árbol en el parque principal Simón Bolívar.

Exclusivo: sacerdote que protagonizó pelea con monjas en santuario de la virgen en Antioquia es investigado y podría ser expulsado de su iglesia

El saldo de estos últimos eventos es de dos personas heridas, entre ellas un adulto mayor y una mujer con heridas abiertas en la cabeza.

“Tuvimos un suceso en la Plaza de Bolívar, un árbol cayó afectando a dos personas y dos negocios, La tertulia y el Café de Frank”, dijo el mandatario.

Armenia

Yenny Trujillo pone la salud en el centro de su campaña a la Cámara por el Quindío: “Hay que aplicarle mano fuerte a las EPS”

Nación

Tragedia en una casa del terror: menor de edad resultó quemado mientras trabajaba y su empleador no responde

Nación

Paro de profesores de 72 horas en el Eje Cafetero: marchas en Pereira, Armenia y Manizales

Armenia

A licitación del Aeropuerto del Café: conozca los detalles de la obra que ilusiona a los habitantes del Eje cafetero

Armenia

Misteriosa muerte de mujer en alojamiento turístico del Quindío: así ocurrió todo

Armenia

Turista murió en medio de caminata en Salento, Quindío; esto es lo que se sabe

Armenia

Conductor describe cómo se siente pasar por el lugar del trágico accidente en Quindío: “El señor se apiade de sus almas”

Nación

El “caballo de Troya” que Calarcá le hizo a Iván Mordisco en Guaviare, que terminó con el asesinato de 26 disidentes de las Farc

Nación

Alias Calarcá: Fiscalía no descarta reactivar órdenes de captura contra el cabecilla de las disidencias

Medellín

Gobernador de Antioquia cuestionó la lista de criminales de alto valor que Petro entregó a Trump: “¿Dónde está Calarcá?

“Afortunadamente las dos personas que se encontraban allí tuvieron heridas leves, fueron atendidos y uno de ellos trasladado al hospital La Misericordia. Por fortuna sin ninguna gravedad”, agregó.

Tras esa emergencia, la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres (DOGERD), el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Policía Nacional, acordonaron el parque principal para, en medio de las lluvias, cortar lo que queda del árbol, y hacer el respectivo traslado para limpiar el parque y brindar seguridad a los transeúntes.

Minutos antes de la caída del árbol, el Servicio Geológico Colombiano emitió un boletín en el que informaba sobre un sismo en ese municipio.

La caída de un árbol provocó heridas a dos personas en Calarcá, Quindío.
La caída de un árbol provocó heridas a dos personas en Calarcá, Quindío. Foto: Redes sociales

Según la entidad, sucedió a las 14:56 con una magnitud de 3.1, a una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

En un reciente informe, el IDEAM alertó sobre un aumento de la nubosidad y las lluvias en la mayor parte del país, con cielo entre parcial y mayormente cubierto y probabilidad de precipitaciones en sectores de las regiones Pacífica, sur y occidente de la Andina, sur de la región Caribe y en la Amazonia.

Para este martes, martes 17 de febrero se esperaba que predominarán las condiciones nubosas en gran parte del territorio nacional, con lluvias fuertes en el suroccidente de Córdoba, Antioquia, sur de Santander, occidente de Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, occidente de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Ana Sofía Escruceria, modelo colombiana, denuncia acoso del periodista deportivo Carlos Lajud. Esta es la historia

Para el miércoles 18 de febrero se esperan lluvias en gran parte del país, con mayores registros en el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y oriente de Amazonas.

Más de Armenia

Yenny Trujillo, candidata a la Cámara de Representantes por Quindío

Yenny Trujillo pone la salud en el centro de su campaña a la Cámara por el Quindío: “Hay que aplicarle mano fuerte a las EPS”

Un joven de 17 años resultó con quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo mientras trabajaba en una atracción turística en Calarcá, Quindío.

Tragedia en una casa del terror: menor de edad resultó quemado mientras trabajaba y su empleador no responde

En la Plazoleta de San Francisco se reunieron los maestros del departamento en apoyo al Paro Nacional convocado por FECODE desde el pasado 12 de Junio.

Paro de profesores de 72 horas en el Eje Cafetero: marchas en Pereira, Armenia y Manizales

Aeropuerto del Café en Caldas. Imagen de Referencia.

A licitación del Aeropuerto del Café: conozca los detalles de la obra que ilusiona a los habitantes del Eje cafetero

Yessica Mariel Hernández Argáez.

Misteriosa muerte de mujer en alojamiento turístico del Quindío: así ocurrió todo

Arles Galeano Giraldo., turista que falleció en Salento.

Turista murió en medio de caminata en Salento, Quindío; esto es lo que se sabe

A varios días de la tragedia, aún se percibe un ambiente de conmoción en el sector.

Conductor describe cómo se siente pasar por el lugar del trágico accidente en Quindío: “El señor se apiade de sus almas”

Las autoridades están investigando lo que sucedió en esta zona del país.

Habla por primera vez dueño de bus accidentado en Quindío y revela la razón por la que tenía dos placas: una salió a volar

Sube a 10 el número de personas fallecidas en accidente del puente Helicoidal: revelan listado de ocupantes del bus

¿Presagio? La pregunta que hizo uno de los estudiantes muertos antes de salir volando del bus accidentado en La Línea: “Complejo”

Noticias Destacadas