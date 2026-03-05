Yenny Trujillo plantea agenda en salud mental, seguridad, vivienda y apoyo a las mujeres en su aspiración a la Cámara por Quindío

La candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Quindío, Yenny Alexandra Trujillo Alzate, presentó un paquete de propuestas centradas en salud mental, seguridad ciudadana, vivienda y fortalecimiento del papel de las mujeres en la economía y la política. La aspirante, avalada por el Cambio Radical, aseguró que su agenda busca responder a problemáticas sociales que afectan tanto a las zonas urbanas como rurales del departamento.

En materia de salud, Trujillo afirmó que una de sus principales prioridades será impulsar reformas enfocadas en la atención de la salud mental y en la atención a la población habitante de calle, un fenómeno que, según dijo, requiere mayor intervención del Estado.

“Yo creo que la ley colombiana es muy garantista para los habitantes de calle. Hasta qué punto un derecho individual afecta un derecho colectivo que impacta no solamente la salud pública, sino también la seguridad. El Estado colombiano tiene que reglamentar más al respecto, porque hay que rehabilitarlos y resocializarlos, pero también generar mecanismos que permitan que presten un servicio social en beneficio de los ciudadanos y darles oportunidades de vida”, afirmó.

La candidata sostuvo que el abordaje de este fenómeno no puede depender únicamente de la voluntad individual de quienes padecen problemas de drogadicción o trastornos asociados.

“No podemos enfocarnos solamente en que si ellos quieren rehabilitarse lo hagan. Muchos ya tienen un problema de salud mental y una situación de interdicción. El Estado tiene que intervenir más para dar garantías a la colectividad y evitar que este flagelo afecte la salud pública y la seguridad”, señaló.

Yenny Trujillo, candidata a la Cámara de Representantes Foto: cortesía

Sobre el panorama de seguridad en el departamento del Quindío, Trujillo planteó la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para evitar que fenómenos criminales que se registran en regiones cercanas se extiendan al territorio quindiano.

“Especialmente en el Quindío debemos fortalecer el batallón de alta montaña. Aunque el departamento no vive los niveles de violencia de otras regiones, sí vemos situaciones preocupantes en municipios cercanos del Valle del Cauca, como Sevilla, donde los comerciantes están sufriendo extorsiones. No vamos a permitir que el Quindío se vea afectado por ese tipo de dinámicas”, indicó.

La aspirante también propuso reforzar la seguridad urbana mediante el uso de tecnología y la participación comunitaria. “La idea es fortalecer el uso de cámaras de seguridad, alarmas comunitarias y los frentes de seguridad. No es solo una tarea de los organismos de seguridad; los ciudadanos también debemos involucrarnos con denuncias oportunas y trabajo conjunto con las autoridades”, expresó.

En su visión, la seguridad se convierte en un factor determinante para el desarrollo económico de las regiones. “Si hay autoridad y orden, hay inversión. Cuando un ciudadano tiene salud, educación, vivienda y seguridad, se suplen muchas de sus necesidades básicas”, sostuvo.

Yenny Trujillo, candidata a la Cámara de Representantes Foto: cortesía

Uno de los ejes centrales de su propuesta política está enfocado en el fortalecimiento del papel de las mujeres en la sociedad. Trujillo señaló que buscará impulsar programas que promuevan la autonomía económica femenina y amplíen las oportunidades laborales.

“Aquí tienen una mujer con capacidades, liderazgo, conocimiento y experiencia. Las mujeres deben creer más en sí mismas. La política no es una labor solo de hombres; las mujeres tenemos que tener ese espacio”, afirmó.

Entre sus propuestas se encuentran programas de créditos blandos y capital semilla para emprendimientos liderados por mujeres, así como procesos de capacitación gratuita en negocios, tecnología y finanzas.

“Necesitamos incentivos para empresas que contraten mujeres cabeza de hogar. Muchas mujeres tienen que escoger entre criar a sus hijos o trabajar, y el Estado debe generar oportunidades para que puedan hacer ambas cosas”, explicó.

La candidata también planteó fortalecer las rutas de atención para víctimas de violencia de género y crear nuevas herramientas institucionales de protección.

“Debemos fortalecer las estrategias de atención para mujeres víctimas de violencia. Necesitamos casas refugio temporales para mujeres que estén en riesgo, algo que hoy no tenemos en el departamento ni en muchas regiones del país”, dijo.

En ese mismo sentido, propuso garantizar atención psicológica y jurídica gratuita para mujeres víctimas de violencia, así como programas de salud integral que incluyan prevención del cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, acceso oportuno a servicios de ginecología, salud mental y planificación familiar.

Otra de sus propuestas está dirigida al apoyo a madres trabajadoras mediante la creación de guarderías comunitarias y programas de empleo flexible para mujeres con hijos pequeños.

Yenny Trujillo, candidata a la Cámara de Representantes Foto: cortesía

La aspirante también subrayó la necesidad de fortalecer las oportunidades para las mujeres rurales. “Las mujeres campesinas necesitan acceso a tierras, mejoramiento de vivienda, asistencia técnica y mercados para comercializar sus productos. También debemos impulsar programas de compra pública de productos elaborados por mujeres”, señaló.

Trujillo aseguró además que uno de sus objetivos es incentivar una mayor participación política femenina. “He visto que muchas mujeres participan en juntas de acción comunal, pero los presidentes siguen siendo hombres. Las mujeres hacen una labor muy importante como secretarias o fiscales, pero pocas se animan a aspirar a concejos, asambleas o alcaldías. Necesitamos fortalecer la paridad de género”, manifestó.

En materia de vivienda, la candidata recordó su experiencia administrativa previa, señalando que durante su gestión como alcaldesa impulsó proyectos habitacionales en el departamento.

“Cuando fui alcaldesa entregué más de 40 viviendas totalmente gratis a madres cabeza de hogar. Entregar vivienda es dignificar a las familias y mejorar su calidad de vida”, aseguró.

Según explicó, también promovió programas de subsidios de vivienda para facilitar el acceso a vivienda propia. “Otorgamos más de 500 subsidios de vivienda en especie para que las familias pudieran adquirir su casa en proyectos como Residencias La Primavera y Altavista en Calarcá”, dijo.

La aspirante señaló que desde el Congreso buscará reactivar programas de vivienda que, según afirmó, permitieron a muchas familias acceder a vivienda propia.

“Proyectos como Mi Casa Ya permitieron que muchas personas dejaran de pagar arriendo y comenzaran a pagar su propia casa. Necesitamos que los próximos gobiernos vuelvan a fortalecer estos programas”, indicó.

Trujillo añadió que también impulsará programas de mejoramiento de vivienda tanto en zonas urbanas como rurales, así como iniciativas que garanticen el acceso a servicios públicos básicos.

“Necesitamos servicios públicos dignos. Muchas familias en Colombia todavía no tienen acceso a acueducto, alcantarillado o energía, y esos son servicios esenciales para tener una vivienda digna”, afirmó.

Al referirse al impacto social de las políticas de vivienda, la candidata insistió en que el acceso a un hogar digno debe ser una prioridad en la agenda pública.

“Una vivienda digna no es un lujo, es un derecho. Donde hay un hogar seguro nace la esperanza de una familia y el futuro de nuestros hijos”, concluyó.