La exsecretaria de Salud del Quindío, Yenny Alexandra Trujillo Alzate, explicó las razones de su candidatura a la Cámara de Representantes, sus críticas al actual sistema de salud, sus propuestas en salud mental y su trayectoria en el servicio público.

En entrevista con SEMANA, también se refirió a la situación del departamento, al deterioro del financiamiento en salud y a sus preocupaciones frente al proceso electoral del próximo 8 de marzo.

SEMANA: ¿Por qué lanzarse hoy a la Cámara de Representantes? ¿Qué pretende usted en el Congreso de la República?

Yenny Trujillo: Porque quiero usar esa voz de hombres y mujeres que luchan día a día en defensa de la salud de los colombianos. Yo ya fui secretaria de Salud Departamental y me tocó liderar el manejo de la pandemia. Fui reconocida a nivel nacional por el buen manejo de la pandemia y hoy me duele lo que están viviendo los colombianos con el sistema de salud, donde se está afectando un derecho constitucional, un derecho tan importante como la salud. Es allí donde también quiero trabajar en legislar el tema de la salud mental.

SEMANA: Usted menciona la salud mental y un tema sensible como el de los habitantes de calle...

Y.T: El tema de habitantes de calle es muy preocupante. Tienen totalmente deteriorada su salud mental. Cuando una persona cae en la drogadicción no solamente se afecta la vida de ese ser humano, sino también la de su familia y la de la sociedad. Cuando tocan fondo como habitante de calle, esto afecta no solamente la seguridad, sino que se convierte en un problema de salud pública.

SEMANA: Volvamos al tema de la salud. En los últimos años, para nadie es un secreto que ha sufrido un deterioro significativo. En varias regiones del país se vive esta situación. Hoy, ¿cómo está la salud en su región?, ¿cómo está la salud en el Quindío y por qué?

Y.T: La preocupación es grande. Hoy no se están entregando los medicamentos a las personas que los requieren, se están negando citas médicas con especialistas y las personas están a la espera de una atención oportuna. En el departamento del Quindío hay muchas barreras de acceso y lo mismo se está viviendo en Colombia. El financiamiento de la salud está totalmente deteriorado. Yo creo que el Gobierno nacional, en vez de generar tantos puestos burocráticos en ministerios, embajadas y consulados, debería fortalecer el financiamiento del sistema de salud. Hay que ponerle mano fuerte a las EPS y lograr que giren realmente los recursos a los prestadores de servicios de salud como se requiere. También hay que hacer un trabajo importante en medicina preventiva para evitar el incremento de enfermedades de alto costo.

Yenny Trujillo, candidata a la Cámara de Representantes por Quindío Foto: cortesía

SEMANA: Candidata, usted mencionaba algo sumamente importante: la salud mental. El Quindío es uno de los departamentos que históricamente ha estado marcado por el tema del suicidio, que en muchos casos está asociado a enfermedades mentales. ¿Cuál es su propuesta frente a esta problemática?

Y.T: Como profesional de la salud, quiero proponer acciones claras. En el Quindío se registraron el año pasado, en 2025, 37 suicidios y 515 intentos de suicidio. En 2024 fueron 22 casos de suicidio. Los problemas de salud mental han incrementado. Creo que hay que generar alertas tempranas y llegar directamente a trabajar desde las familias, desde los principios y los valores, fortaleciendo la protección familiar. También hay que impulsar acciones enfocadas al deporte, al arte, la cultura y la educación, especialmente en las instituciones educativas. Es necesario generar rutas y redes de apoyo sólidas para la población que tanto lo requiere.

SEMANA: Usted ya le sirvió al departamento como secretaria de Salud Departamental y ahora quiere hacerlo como congresista. ¿De dónde nace esa vocación de servicio?

Y.T: Desde niña mis padres me enseñaron a ayudarle a la gente y a apoyar al más necesitado. En mi familia no hay políticos ni una tradición política. Son empresarios y comerciantes, siempre al servicio de la gente. Mi vocación comenzó desde una junta de acción comunal, desde la base de la democracia, posteriormente como concejala del municipio de Calarcá, donde fui la de mayor votación, luego como alcaldesa y secretaria de Salud Departamental. He sido crítica del sistema y de los gobernantes, pero creo que hay que pasar de la crítica a la acción. Uno debe ser recordado en su municipio como una persona lideresa que ayudó a la gente a salir adelante. Para mí es muy satisfactorio ayudar a quienes lo necesitan, como profesional de la salud, como fonoaudióloga, como abogada y como una persona que escucha y defiende los derechos de los más necesitados.

SEMANA: Una de las principales quejas contra el Congreso es que muchos llegan con propuestas y terminan sin hacer nada. ¿Está usted preparada para asumir ese cargo como representante a la Cámara por el Quindío?

Y.T: Estoy preparada no solo como profesional, con dos carreras profesionales, dos especializaciones y una maestría, sino también desde la sensibilidad y la trayectoria en lo público. Llevo más de 20 años de experiencia, he sido empresaria, sé lo que es pagar impuestos y generar empleo. Quiero trabajar no solo el tema de salud, sino también el educativo, porque fui docente universitaria en la Universidad del Quindío, y fortalecer el empleo y el apoyo a emprendedores y mipymes.

SEMANA: Para finalizar, ¿hay algo que le preocupe de cara a estas elecciones, teniendo en cuenta el alto nivel de polarización?

Y.T: Me preocupa que se brinden las garantías democráticas y de seguridad necesarias para que el proceso electoral sea transparente. También invito a las personas a que voten, a que lo hagan de manera objetiva. Este 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, invito a que voten por una mujer con preparación, experiencia y sensibilidad humana, que voten por el cambio radical con Jenny Trujillo.

SEMANA: ¿En el tarjetón cómo aparece usted?

Y.T: Aparezco con el logo del partido Cambio Radical. Es una lista cerrada, no hay número.