En el corazón del Eje Cafetero: así es uno de los túneles naturales de árboles más largos de Colombia

La diversidad natural de Colombia es tan amplia que, en ocasiones, algunos de sus paisajes más sorprendentes pasan desapercibidos para muchos viajeros. Tal es el caso de uno de los túneles naturales de árboles más largos del país, ubicado en el corazón del Eje Cafetero.

Este corredor verde envuelve la vía y transforma el recorrido en una experiencia inmersiva entre la vegetación por más de dos kilómetros, ofreciendo a sus visitantes un espacio ideal para detenerse y admirar.

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Se trata de un tramo de carretera en el Quindío que muchos atraviesan sin saber que están recorriendo uno de los escenarios más llamativos de la región, ubicado entre Pueblo Tapao y La Tebaida, en el municipio de Montenegro, a pocos minutos de Armenia.

Allí, imponentes árboles forman un túnel natural que cambia la experiencia del viaje en una aventura relajante y asombrosa, en un entorno donde el paisaje cafetero es más que una postal: es parte de la vida cotidiana.

¿Cómo llegar al túnel?

Según su ubicación y las indicaciones del sitio web del Parque del Café, uno de los puntos de interés más cercanos, el trayecto por carretera desde Bogotá toma cerca de siete horas. La ruta atraviesa paisajes andinos hasta ingresar al Quindío por la vía Ibagué–Armenia, cruzando el Alto de La Línea.

Luego, el recorrido continúa por Calarcá, Armenia y Montenegro, entre paisajes cafeteros que invitan a disfrutar cada kilómetro. A pocos minutos aparece Pueblo Tapao, donde se encuentra este corredor natural, un corregimiento que ha crecido entre cafetales, historia y tradición.

@elascensorviajero Túnel natural más largo del Eje Cafetero , ubicado el Pueblo Tapao, municipio de Montenegro en el Quindío, más de 2 kilómetros de túnel natural. ♬ sonido original - El Ascensor Viajero

Para quienes prefieren una opción más rápida, también existe la posibilidad de tomar un vuelo hasta Armenia y, desde allí, desplazarse en vehículo particular, taxi o transporte local hacia Pueblo Tapao, en un recorrido más corto que permite disfrutar del paisaje con calma.

Una vez en este atractivo natural, los viajeros pueden detenerse a tomar una foto, recorrer el camino a pie o simplemente hacer una pausa para contemplar su belleza. Después de esto, la aventura continúa explorando sin prisa el municipio de Montenegro y parte de los sitios turísticos más icónicos del Eje Cafetero.

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Entre los lugares más recomendados para visitar sobresale el Parque del Café, considerado como el principal atractivo del municipio y uno de los parques temáticos más importantes del país.

También es posible recorrer fincas cafeteras para conocer de cerca el proceso del café y, por supuesto, disfrutar la gastronomía local, con platos como la trucha al ajillo, el sancocho quindiano y diversas preparaciones a base de café.