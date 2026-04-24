El pueblo de Boyacá destacado por sus diversos pisos térmicos y su gran riqueza hídrica, un lugar ideal para el ecoturismo

El departamento de Boyacá, ubicado en el centro de Colombia, tiene 123 municipios que ofrecen diversos atractivos para sus visitantes.

Uno de ellos es Socotá, ubicado a 132 kilómetros de Tunja.

El nombre de esta población proviene de un cacique que gobernaba las poblaciones de la región en épocas precolombinas, según señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

“Su nombre se deriva de los vocablos indígenas que significan tierra del sol y la labranza. Según antecedentes históricos, los nativos que estaban asentados en tierras de Socotá desarrollaron un mercado de intercambio de productos donde convergían: los guane con mantas, los tundama con esmeraldas y los tunebo con sal, convirtiendo la zona en un epicentro económico para la región”, destaca la publicación.

Y agrega: “Luego llegaron los franciscanos, y el lugar se transformó en centro de evangelización. Con Gonzalo Sánchez de Flandes, en 1602, se dio inició al poblado español, año en que se unieron los asentamientos de Comeza, Cosquetiva y Chusvitá, hasta que en 1778 obtuvo la categoría de parroquia”.

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En otros hechos históricos, la población formó parte del movimiento comunero, bajo el mando del capitán Juan Joaquín Rodríguez. Adicionalmente, el casco urbano del municpio se ha trasladado de lugar en varias ocasiones debido a constantes deslizamientos.

De igual manera, en Socotá se halla parte de la extensión del Parque Nacional Natural Pisba. “En él, existe una invaluable riqueza ecológica para la región y tiene lugar el nacimiento de numerosos ríos que surten de agua a varias poblaciones allí asentadas”, agrega Situr Boyacá.

El parque Nacional Natural de Pisba tiene una parte de su área en el municipio de Socotá. Foto: Situr Boyacá

Economía

Socotá tiene una gran riqueza hídrica. La población es bañada por los ríos Comeza, Arzobispo y Mausa, las quebradas Corral de Piedra, Las Pailas, La Colorada y Chorro Blanco, y las lagunas Verde y Las Estrellas.

En materia económica, la principal actividad es la agricultura. En sus altitudes, “que van desde los 1.800 metros sobre el nivel del mar a los 3.600, están presentes cultivos de maíz, trigo, cebada, arveja y papa; mientras que en las partes bajas hay presencia de bosques maderables y palmas”.

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Además, también hay ganadería, con fines de producción lechera, y se extrae carbón. “En palabras de sus pobladores: Socotá es un pueblo campesino por excelencia”, subraya el Sistema de Información Turística.

Sitios de interés

Entre los principales sitios turísticos se encuentra el parque nacional natural Pisba, las ruinas de la casa de los franciscanos, las minas de extracción de carbón y el sendero que recorrió Bolívar y sus tropas en 1819, desde los Llanos Orientales, en la emblemática Ruta Libertadora.