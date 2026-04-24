El Huila se prepara para celebrar Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2026: fechas, actividades y todo lo que debe saber

Del 12 al 29 de junio, Neiva y todo el departamento del Huila se vestirán de fiesta para celebrar la edición número 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, una de las festividades más representativas de la región, que reúne tradición, música, danza y cultura.

Para quienes desean hacer parte de esta experiencia única, donde es posible disfrutar del folclor colombiano en su máxima expresión, la Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Cultura Departamental, la Alcaldía de Neiva y Corposanpedro, presentó la programación oficial con una propuesta logística renovada.

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En primer lugar, se destaca que este año la celebración tendrá una conmemoración especial por los 90 años de la composición del Sanjuanero Huilense, una obra que hoy sigue siendo el alma de la fiesta opita.

“Esta obra nació en nuestro territorio y hoy sigue siendo el alma de nuestra fiesta”, comentó el gobernador del Huila Rodrigo Villalba Mosquera durante el lanzamiento de la programación, subrayando que la planeación ha sido un trabajo articulado desde inicio de año con la Secretaría de Cultura departamental, municipal, CorpoSanpedro y los agentes culturales locales.

Por otro lado, se resalta que el evento contará con la presencia de Indonesia como país invitado, con su embajador Tatang Budie Utama Razak y una delegación cultural que hará presencia en el festival.

En la agenda se suma una amplia variedad de actividades culturales, como reinados, desfiles, comparsas, música, danzas, artesanías y conciertos.

“Presentamos con orgullo la programación oficial de la versión 65 del Festival del bambuco en San Juan y San Pedro, 18 días de fiesta del 12 al 29 de junio que contara con más de 70 eventos que exaltan nuestra identidad, fortalece nuestra economía y proyectan al Huila como un gran destino cultural de Colombia”, agregó el mandatario.

Durante estos días, locales y visitantes podrán disfrutar de aproximadamente 100 actividades, entre las que se encuentran:

El inicio de los concursos de composición “Jorge Villamil Cordobés” e interpretación “Anselmo Durán Plazas”, el 18 de junio.

Día de la Achira, exaltando la gastronomía y a los productores locales, el 20 de junio.

Encuentros departamentales de danza (infantil, juvenil, tradicional) y el Encuentro Nacional e Internacional de Danzas “Inés García de Durán”, del 22 de junio en adelante.

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De acuerdo con la Gobernación del Huila, serán cerca de 3.800 artistas los que participarán en esta nueva edición del festival, superando la meta del año anterior. Tras una rigurosa convocatoria, se seleccionaron 25 parejos de baile y 10 orquestas regionales que pondrán a vibrar los escenarios principales.

Para conocer la programación completa, puede ingresar al siguiente enlace.