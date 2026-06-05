Este 7 de junio habrá elecciones atípicas en Gigante, Huila

El próximo domingo, 7 de junio, los habitantes de Gigante, Huila, podrán acudir a las urnas para elegir a su próximo alcalde, tras el fallecimiento de Josué Manrique Murcia.

Este es el mensaje falso que está circulando con enlaces fraudulentos: Registraduría alertó

Según informó la Registraduría, en total serán 20.752 ciudadanos los habilitados para participar en esa jornada, de los cuales 10.092 son mujeres y 10.660 son hombres.

Asimismo, fueron designados 406 jurados de votación que serán debidamente capacitados para esas elecciones, de los cuales 336 son titulares y 70 son remanentes.

La jornada se realizará tras la expedición del Decreto 089 del 7 de abril de 2026, publicado por el gobernador del Huila, tras el fallecimiento del mandatario local.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará seis puestos de votación, uno en la cabecera municipal y cinco en corregimientos, con un total de 56 mesas. Además, en el puesto de votación del área urbana se contará con dispositivos para validar la plena identidad de los electores a través de autenticación biométrica”, informaron desde la entidad.

Los ciudadanos que van a participar de esta jornada pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la opción ‘Electoral’, luego en ‘Elecciones Atípicas’, seguido de ‘Alcalde Gigante, Huila’ y finalizando con el botón ‘Consulta tu lugar de votación’.

El alcalde Murcia falleció a comienzos de abril luego de enfrentar un melanoma maligno de piel. Fue ingeniero mecánico de formación, pero siempre fue reconocido como un líder político de la región, destacado por su trabajo público.

Previo a incursionar en política, había tenido experiencia en el sector privado, donde trabajó con diferentes empresas de los sectores de las telecomunicaciones y la tecnología.

El municipio vivirá una jornada atípica. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En el tarjetón competirán cuatro candidatos para suceder a Murcia. Con el logo del Partido Liberal estará Néstor Javier Celada Ciceri; por Cambio Radical, Raúl Fernando Montealegre Polanía; por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), Germán Arturo Mojica Gómez, y por la Alianza Verde, Edward Camilo Téllez Losada.

Desde hace varios días se viene adelantando toda la preparación para esta jornada atípica, que se dará en medio de la contienda presidencial que se vive a nivel nacional con las elecciones presidenciales para la segunda vuelta del 21 de junio.

Ya se ha venido trabajando en una Comisión de Seguimiento Electoral con el propósito de ultimar todos los detalles de la jornada atípica.