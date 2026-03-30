¿Cuánto cuesta viajar al Huila desde Ibagué en Semana Santa? Este es el presupuesto promedio en peajes

Durante Semana Santa, el turismo en Colombia se posiciona como uno de los periodos de mayor movilidad interna, con millones de viajeros desplazándose hacia distintos destinos del país reconocidos por su riqueza espiritual, cultural y natural.

Locales y extranjeros aprovechan esta temporada, marcada por tradiciones religiosas, para explorar la esencia del país, sus costumbres y la variada oferta turística de sus principales ciudades y regiones.

¿Sin planes para Semana Santa? Recorra la ruta religiosa del suroeste antioqueño, un viaje de fe entre imponentes templos

En este contexto, según informa la cadena de emisoras Uniminuto Radio, se registra un importante flujo de viajes desde Ibagué hacia distintos puntos del país, como Bogotá, el Eje Cafetero y el departamento del Huila, este último consolidado desde hace años como una opción cercana y atractiva.

¿Cuánto cuesta viajar al Huila desde Ibagué en Semana Santa?

Ante el constante flujo de viajeros desde Ibagué hacia destinos como el Huila, se recomienda considerar los costos de peajes y combustible para quienes planean viajar a Neiva sin afectar su presupuesto.

Este trayecto, considerado uno de los más frecuentes durante la temporada alta en Semana Santa, implica el pago de tres peajes principales: Gualanday y Chicoral, con tarifas cercanas a los $17.100 COP para vehículos particulares, y el peaje Laberinto, ubicado entre Hobo y Gigante, con un costo aproximado de $11.600 COP.

Estos valores deben contemplarse dentro del presupuesto de viaje para evitar que el bolsillo se vea afectado, apartando entre $30.000 y $50.000 COP, en caso de que se realicen nuevos ajustes en las tarifas.

Peajes en Colombia Foto: Cortesía - ANI

Para muchos viajeros, este costo hace que la ruta hacia el Huila sea una de las más accesibles desde Ibagué frente a otros destinos del país. Sin embargo, algunos aún no lo contemplan en su presupuesto y terminan enfrentando gastos inesperados que afectan lo destinado a alojamiento, comida u otras actividades.

Debido a esto, las autoridades recomiendan planificar los recorridos con anticipación, verificar el estado de las vías y contemplar posibles variaciones en los costos durante la temporada.

En cuanto al combustible, el Diario del Huila indica que es otro factor fundamental para tener en cuenta, ya que sigue siendo el mayor gasto de esta ruta para quienes se movilizan en carro particular.

Semana Santa 2026 en Colombia | Destinos religiosos que están en tendencia

Aunque el costo puede variar según el tipo de vehículo y el consumo, el trayecto entre Ibagué y Neiva requiere de gasolina suficiente para disfrutar tanto de la ida como del regreso sin contratiempos, más aún en temporadas donde los precios pueden cambiar.

Por esta razón, prever este detalle permite a los viajeros vivir el viaje con total tranquilidad y concentrarse en el paisaje y la experiencia.