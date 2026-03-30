Semana Santa 2026 en Colombia | Destinos religiosos que están en tendencia

Colombia se ha consolidado como un destino ideal para el turismo religioso y la Semana Santa es un buen momento para conocer y disfrutar de la amplia oferta que tiene el país en sus diferentes regiones.

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Para este año, la tendencia se centra en experiencias que integran espiritualidad, patrimonio histórico y entornos naturales, una fusión de vivencias para toda la familia.

En la Semana Mayor, muchos santuarios y centros religiosos del país se convierten en escenario perfecto no solo para vivir la fe, sino también para conocer y admirar su belleza arquitectónica, así como su historia. Así las cosas, estos son algunos de los lugares que son tendencia y que vale la pena visitar en este 2026.

Monserrate es uno de los centros de peregrinación más importantes de Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Monserrate, un lugar de tradición

El Santuario del Señor de Monserrate se ha consolidado como uno de los sitios más emblemáticos para visitar en Semana Santa. Subir caminando es considerado un gran acto de fe y por ello miles de personas deciden vivir esta experiencia, especialmente el Jueves y Viernes Santo. No obstante, también es posible acceder al Santuario en el telesférico, que ofrece vistas panorámicas y bellos paisajes, o en el funicular.

Es importante saber que el sendero de acceso a este santuario estará habilitado del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, en horarios de 5:00 a.m. a 1:00 p.m. El día martes 31 de marzo de 2026, estará cerrado por mantenimiento. La información oficial indica que, por razones de aforo y seguridad, el ingreso puede cerrarse antes de la 1:00 p.m. y el descenso máximo permitido será hasta las 4:00 p.m.

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Chiquinquirá, la ciudad mariana

Esta ciudad boyacense es considerada la Ciudad Mariana. Allí se encuentra la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y Semana Santa es una época especial para visitar este destino. En este destino los fieles participan en ceremonias, procesiones y actos litúrgicos.

Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Chiquinquirá. Foto: Getty Images

Es un lugar religioso de gran relevancia histórica y espiritual, convirtiéndose en un espacio perfecto para vivir momentos de fe y reflexión.

Catedral de Sal, experiencia religiosa bajo tierra

A aproximadamente una hora de Bogotá se encuentra la Catedral de Sal de Zipaquirá, que ofrece una experiencia diferente de turismo religioso en Colombia, gracias a que está 180 metros bajo tierra. Uno de los actos religiosos más importantes para vivir allí es el viacrucis.

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En Semana Santa, este lugar se convierte en un escenario ideal para quienes buscan una vivencia espiritual diferente. La combinación de iluminación, arquitectura y simbolismo lo mantiene como un destino que se ha convertido en tendencia y que resulta imperdible para visitar en estos días santos de 2026.

Santuario de Las Lajas

Este santuario es uno de los más representativos del turismo religioso en el país. Destaca por su arquitectura, que lo ha posicionado como una de las iglesias más imponentes y de gran riqueza histórica, no solo en Colombia, sino en la región.

Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas en Ipiales, Nariño. Foto: Getty Images

Durante los días santos, este Santuario adquiere un significado especial. Miles de peregrinos lo visitan para participar en actos de fe y vivir una experiencia espiritual rodeada de un entorno natural que favorece el recogimiento.

Señor de Los Milagros de Buga

La Basílica del Señor de los Milagros es uno de los centros de peregrinación más importantes y visitados del país. Allí llegan feligreses de todas partes para hacer parte de las celebraciones y cumplir promesas. Su importancia espiritual y la facilidad de acceso lo posicionan como uno de los destinos más concurridos.