Conocida como la ‘Ciudad señora de Colombia’, Buga es un destino que ha ganado gran reconocimiento desde el punto de vista turístico gracias a la importante llegada de feligreses en todas las épocas del año para visitar la Basílica Menor del Señor de los Milagros.

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Es un destino que se caracteriza por el turismo religioso pero, además, por ser una ciudad de edificios clásicos y coloniales, que le permiten formar parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.

El nombre completo de este municipio del Valle del Cauca es Guadalajara de Buga, esto debido a que es atravesado por el río Guadalajara o río de Las Piedras. Es considerado por muchos como la meca del turismo religioso en Colombia y por ello la Semana Santa es un buen momento para visitar este lugar histórico.

Basílica del Señor de Los Milagros de Buga. Foto: Getty Images

Edificios coloniales

Una de las particularidades es que la estructura urbana de este municipio se privilegia de tener un amplio legado de edificaciones de los siglos XVII y XVIII que aún conservan sus características originales, con los detalles propios de la época. Por eso, recorrer sus calles es una oportunidad para apreciar monumentos notables, un plan imperdible, además de visitar la Basílica del Señor de Los Milagros.

Sin duda, este templo es uno de los principales atractivos de Buga; pues se ha convertido en un ícono para los católicos, una edificación con una gran arquitectura, tanto exterior como interior, que llama poderosamente la atención, además de su importancia religiosa.

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Sin embargo, es importante saber que si se está de viaje por este destino, además de ir a la Basílica hay otros planes que se pueden hacer, pues en las afueras del casco urbano es posible conectarse con la naturaleza a través de reservas y humedales que rodean el río Cauca. En estos rincones abundan las aves y hay muchas oportunidades de recreación al aire libre.

En Semana Santa, Buga es uno de los destinos religiosos más visitados. Foto: DANIEL JARAMILLO

Sitios naturales de interés

El tour por la ciudad es imperdible, pero, como ya se mencionó, en los alrededores hay actividades para los amantes de la naturaleza, especialmente. Por ejemplo, está la laguna de Sonso, un cuerpo de agua, que se caracteriza por su gran biodiversidad y por ser un importante refugio para aves migratorias y residentes. este escenario es perfecto para el avistamiento de aves y otras especies.

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Cerca de Buga también está el lago Calima, un gran embalse, donde se puede disfrutar de la naturaleza y de una gran variedad de actividades al aire libre, además de practicar deportes acuáticos como el windsurf, el kitesur y la vela.

Por último y no menos importante está la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco, un área protegida ubicada a 30 kilómetros de la Ciudad Señora. Allí hay senderos naturales y es posible apreciar diversidad de flora y fauna.