Seis sitios turísticos religiosos que atraen a los viajeros durante Semana Santa en Colombia

En Colombia, las manifestaciones religiosas forman parte esencial de la cultura de sus habitantes, sin importar la región en la que se encuentren. Esto se debe, en gran medida, a que el país es considerado uno de los que concentra mayor número de fieles católicos en el mundo, según destaca el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Este fervor religioso se manifiesta en sitios turísticos como la Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada en el municipio de Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca. Esta construcción, que está 180 metros bajo tierra, es considerada una de las obras arquitectónicas y espirituales más representativas de Colombia, captando la atención de cientos de viajeros cada año.

En temporada de Semana Santa, este sitio de interés se convierte en uno de los más visitados del país, ofreciendo una agenda especial que incluye celebraciones litúrgicas, recorridos espirituales y actividades dirigidas a visitantes y peregrinos.

Al recorrer este atractivo, los turistas encuentran un Viacrucis con 14 estaciones, además de tres naves principales que representan el nacimiento, la vida y la muerte de Jesucristo. A esto se suma la ruta del minero, el espejo de agua, la cúpula, entre otros.

El segundo sitio que atrae a los viajeros en Colombia durante Semana Santa es el Santuario de Monserrate, donde cada año miles de fieles ascienden al cerro como acto de fe. El espacio ofrece una mezcla de espiritualidad y naturaleza que se entrelaza, creando un ambiente lleno de armonía.

Además, desde allí se pueden contemplar algunas de las mejores panorámicas de la ciudad de Bogotá, ideales para hacer una pausa, respirar aire puro y disfrutar del paisaje con calma. Los visitantes también tienen la oportunidad de participar en las misas que se celebran en su basílica, una experiencia que fortalece el carácter espiritual del lugar.

Otros destinos religiosos para visitar en el país