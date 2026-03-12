Cinco delicias gastronómicas para degustar si está de viaje por Chocó; son preparaciones únicas

El departamento de Chocó es considerado como una de las regiones más biodiversas y auténticas de Colombia. Allí destacan sus selvas tropicales, ríos caudalosos y una gran riqueza natural protegida en lugares como el Parque Nacional Natural Utría.

Además, es uno de los mejores destinos del país para hacer actividades como el avistamiento de ballenas jorobadas que llegan cada año al Pacífico colombiano, especialmente cerca de Bahía Solano y Nuquí.

Descubra los encantos turísticos de Nuquí, joya natural del Pacífico colombiano

También vale la pena visitarlo por su riqueza cultural, influenciada principalmente por comunidades afrocolombianas e indígenas que conservan tradiciones, música y gastronomía propias.

Precisamente, esta última es uno de sus principales atractivos, pues allí los viajeros pueden deleitarse con deliciosas preparaciones que fusionan sabores a los cuales es imposible resistirse. Estas son algunas de ellas, de acuerdo con información del sitio oficial de Procolombia.

Este es un plato que se consume en destinos como Nuquí. Foto: Procolombia/API.

Encocado de pargo

Uno de los platos típicos de la región es el encocado de pargo. Si bien la mayoría de las veces se prepara con este tipo de pescado, otros productos y frutos de mar también funcionan para la elaboración de este manjar que seduce por su particular sabor. Se dice que el secreto está en la preparación.

Chocó: el despertar del gigante del turismo de naturaleza en Colombia

Ceviche de piangua

Otro de los platos que debe probarse en este destino es el ceviche de piangua. Para su preparación, se compra la carne de piangua directamente o los moluscos y se retira la carne del caparazón de forma manual. En un recipiente hondo, se añaden las pianguas y cebolla morada picada en julianas, así como el jugo de limones y de naranjas, sal y pimienta al gusto, y se reserva en la nevera por unos 15 minutos. Se pica cilantro, tomates y pimiento rojo en trozos pequeños, se añade el resto de los ingredientes y se mezcla.

Viudo de pescado

Esta preparación puede realizarse con pescados originarios del río Magdalena, como el bocachico y el capaz, aunque el bagre también es una buena opción para hacerlo. Su preparación es sencilla.

El arroz con mariscos es uno de los platos del Pacífico colombiano. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Arroz con mariscos

Este plato es uno de los más tradicionales del Pacífico colombiano. Para prepararlo, lo que se debe hacer es calentar el aceite y dorar una cebolla unos tres minutos en una sartén grande. Se incorpora el ajo y se sigue cocinando un par de minutos más. Se agrega ají amarillo, tomate, orégano, laurel y aceite de achiote; se cocina por otros cinco minutos, se añade vino y luego se incorporan los mariscos, el arroz, el cilantro, la sal y la pimienta y se finaliza mezclando todo muy bien.

Pescado en salsa de borojó

El pescado en salsa de borojó es otro de los platos para probar si se está de viaje por Chocó. Para su preparación se requiere de filete de pescado, aceite de oliva, harina de trigo, sal y pimienta, salsa de soya, dientes de ajo y mostaza. Los ingredientes para la salsa de borojó son: concentrado de borojó, salsa de ostras, salsa de hoisin, fécula de maíz, caldo de pescado y levadura.