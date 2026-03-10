¿Cuáles son los horarios de ingreso al Cerro de las Tres Cruces, en Cali, durante Semana Santa 2026?

Durante la Semana Santa, miles de personas en diferentes ciudades de Colombia participan en actividades religiosas y recorridos tradicionales que combinan fe, turismo y esfuerzo físico. En Cali, los cerros no solo son referentes paisajísticos de la ciudad, sino también lugares de gran significado cultural y espiritual.

Nuevo humedal en el sur de Cali: plan gratuito, lleno de naturaleza y tranquilidad para sus visitantes

Uno de los más conocidos es el Cerro de las Tres Cruces, ubicado al noroccidente de la ciudad, que cada Semana Santa recibe a cientos de miles de visitantes que ascienden caminando hasta su cima como muestra de fe o para disfrutar del entorno natural.

Ante la alta afluencia de personas que se espera durante estas fechas, la Alcaldía de Cali emitió una serie de recomendaciones para quienes planean subir a los cerros de la ciudad.

El Cerro de las Tres Cruces es uno de los puntos clave para vivir la fe en la Sucursal del cielo durante la Semana Santa. Foto: Foto: Juan David Herrera / El País

Recomendaciones para subir el Cerro de las Tres Cruces

Entre las sugerencias principales entregadas por las autoridades caleñas se encuentra llevar suficiente hidratación, usar ropa y calzado adecuados para caminatas y evitar subir en horas de fuerte exposición solar. También se pidió a los visitantes abstenerse de realizar el ascenso en condiciones climáticas adversas, como lluvias intensas, que podrían generar situaciones de riesgo en los senderos.

Los organismos de seguridad y socorro estarán presentes durante las jornadas para acompañar a los ciudadanos y atender cualquier eventualidad que pueda presentarse durante el recorrido. La Secretaría de Gestión del Riesgo explicó que estas medidas buscan reducir riesgos asociados a la gran cantidad de personas que suelen acudir a estos lugares durante la Semana Santa.

Horarios del Cerro de las Tres Cruces en Cali

Las autoridades recordaron que el horario autorizado para el ascenso es entre las 6:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los visitantes.

María Alexandra Pacheco, secretaria de Gestión del Riesgo de Cali, indicó lo siguiente: “Estimamos que en Tres Cruces tengamos una afluencia de unas 25.000 personas. Aquí hacemos la invitación a la ciudadanía para que pueda programarse de manera anticipada a sus actividades. Teniendo en cuenta las lluvias, les pedimos que estén atentos a nuestros reportes actualizados a través de las redes sociales para que estén informados en tiempo real”.

Según la administración de la ciudad, se esperan más de 25.000 personas para la celebración de la Semana Mayor. Foto: El País

Otro de los llamados realizados por la administración distrital tiene que ver con el cuidado del entorno natural. Las autoridades recordaron a los ciudadanos que los cerros de Cali hacen parte del patrimonio ambiental de la ciudad, por lo que se recomienda no arrojar basura, no encender fogatas y respetar la flora y fauna del lugar.

Asimismo, se pidió a los visitantes seguir las indicaciones de los organismos de emergencia y utilizar únicamente los senderos autorizados para el ascenso y descenso. Estas medidas buscan prevenir accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de rescate en caso de que sea necesario atender alguna situación durante las caminatas.