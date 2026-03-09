La ciudad de Cali cuenta con diversos ecosistemas urbanos que cumplen funciones ambientales clave; además, funcionan como espacios de recreación para los ciudadanos. Entre ellos se encuentran los humedales, áreas naturales que permiten conservar la biodiversidad y que, al mismo tiempo, funcionan como puntos de encuentro para actividades educativas, ecológicas y de esparcimiento.

En los últimos años, autoridades ambientales y organizaciones regionales han impulsado procesos de recuperación y adecuación de estos ecosistemas en el Valle del Cauca. Estos esfuerzos buscan fortalecer la conservación de los cuerpos de agua y permitir que la ciudadanía tenga acceso a espacios naturales dentro del entorno urbano.

Es por esto que el Humedal Cañasgordas, ubicado en la carrera 115A #16-115, junto al Mall Entre Bosques, abrió recientemente sus puertas, emergiendo como un lugar destinado a la recreación ambiental y al contacto con la naturaleza.

El Humedal Cañasgordas cuenta con dos puentes que ayudan a tener una mejor apreciación de los cuerpos de agua que lo cruzan. Foto: Archivo El País.

El acceso al lugar es gratuito y se encuentra disponible en horarios específicos. Según la información divulgada por medios locales, el humedal puede visitarse los miércoles y sábados entre las 8:00 a. m. y las 11:00 a. m., y los jueves entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m.

El espacio cuenta con características naturales que permiten a los visitantes recorrer el ecosistema y observar distintos elementos del paisaje. En el sitio existen dos espejos de agua atravesados por puentes peatonales, desde los cuales se puede apreciar el entorno natural y los cuerpos hídricos que conforman el humedal.

Además, el área incluye una quebrada alimentada por el río Pance, lo que contribuye a mantener la dinámica hídrica del ecosistema. Este tipo de sistemas naturales es fundamental para el equilibrio ambiental en zonas urbanas, ya que ayudan a regular el agua y conservar la biodiversidad local.

El humedal también ofrece oportunidades para el avistamiento de fauna, una de las actividades más comunes en este tipo de espacios. En el lugar pueden observarse numerosas especies de aves (una de las actividades predilectas de los visitantes), así como animales como guatines y ardillas, que forman parte de la fauna característica del ecosistema.

La CVC hizo una inversión millonaria para recuperar el humedal Cañasgordas con el fin de hacerlo un lugar de tránsito libre. Foto: CVC

Para la reapertura del Humedal Cañasgordas se llevaron a cabo varias obras, las cuales incluyeron la adecuación de senderos, el realce arbóreo, la instalación de lámparas solares, señalización ambiental y la adecuación de casetas para el personal encargado de la custodia del lugar. Estos trabajos se realizaron hacia finales de 2025 como parte de las acciones de recuperación ambiental.

De acuerdo con las autoridades ambientales, Cali cuenta con más de 20 humedales, varios de los cuales han sido objeto de intervenciones para mejorar su conservación y permitir el acceso responsable de los ciudadanos. Entre los ecosistemas incluidos en estas estrategias se encuentran La Babilla, Lago de las Garzas, El Retiro, La María, Panamericano, Santa Elena, El Hormiguero, Charco Azul y El Pondaje, solo por mencionar algunos.