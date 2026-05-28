Luto en Cali: murió el periodista Edgar Buitrago, director del diario La Razón

Cali despertó este jueves con mensajes de condolencias de diferentes grupos políticos, medios de comunicación e instituciones, tras la noticia del fallecimiento de uno de los comunicadores más conocidos del Valle del Cauca.

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Edgar Buitrago Rico, director y propietario del diario La Razón de Cali, murió la madrugada de este 28 de mayo de 2026. Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente las causas de su muerte.

Su labor periodística fue muy impactante porque trabajó de cerca con la gente, denunciando cuando las personas de poder en el departamento fueron salpicadas en casos de corrupción en las décadas de los 80 y 90. Incluso, Edgar Buitrago fue víctima de un intento de atentado en el 2007, cuando dos atacantes se acercaron al edificio de La Razón en Cali.

Edgar Buitrago fue director del diario La Razón de Cali. Foto: Tomada de redes sociales

Su nombre fue fundamental para el ejercicio periodístico en la región. Buitrago trabajó en la radio y la prensa de Cali y el Valle del Cauca durante muchos años. Por eso, su nombre es parte de la historia de la región y su trabajo periodístico será recordado siempre. Así lo mostraron las decenas de mensajes de condolencias compartidos por figuras reputadas de la región.

“Hoy despedimos a un hombre que dedicó su vida al periodismo con compromiso, rigor y vocación de servicio. Edgar deja una huella imborrable en los medios de comunicación y en las comunidades a las que acompañó y visibilizó a través de su trabajo”, señaló Alejandro Eder, alcalde de la capital vallecaucana.

“Edgar representó la tenacidad del periodismo de nuestra región, transitando desde la radio local hasta convertirse en líder de medio de comunicación digital propio. Su incansable labor por visibilizar las realidades del suroccidente colombiano deja una huella imborrable”, afirmó María del Carmen, vicepresidenta del Concejo de Cali.

“Uno de los periodistas más rigurosos y comprometidos de la región. Dejó un legado de entrega y responsabilidad al periodismo vallecaucano que perdurará”, Juan Pablo Rojas, representante electo a la Cámara.

“Con profundo dolor lamento el fallecimiento de mi amigo Edgar Buitrago, director del diario La Razón. Envío un abrazo lleno de cariño y dolor a su familia, amigos y a todo su equipo de trabajo. Edgar fue un gran hombre, apasionado y comprometido con la verdad y con nuestra región. Su ausencia deja un vacío enorme”, Roberto Ortiz, concejal de Cali.

“Sincera voz de condolencia a familia de Edgar Buitrago Rico, reportero de raza. Consejos y observaciones, como la de muchos de su generación, enriquecieron mi formación como reportero. Admiración por Edgar y su lucha desde el periodismo independiente. Paz en su tumba”, compartió Darío Gómez, periodista de la ciudad.