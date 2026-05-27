Por acusaciones de racismo, conductor fue sancionado en Cali por tres años: “Estás al mando de un blanco”

Un nuevo caso de discriminación racial ocurrido en Cali volvió a generar reacciones de rechazo por parte de autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos. El episodio involucra a un conductor y a un agente de tránsito que realizaba labores de control vial en la capital del Valle del Cauca.

Exfutbolista caleño fue detenido por brutal asesinato de su mejor amigo en Chile: videos delataron el horror

Las autoridades judiciales confirmaron la condena contra José Félix Angulo Cabezas, quien protagonizó una serie de agresiones verbales con expresiones racistas contra un agente de tránsito en Cali.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación y con la información compartida por la Secretaría de Movilidad de Cali, el ciudadano fue sentenciado a 37 meses de prisión y a 5.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por el delito de actos de discriminación agravados.

Autoridades realizan operativos pedagógicos en la Vuelta de Occidente para mejorar la movilidad. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Los hechos ocurrieron en mayo de 2025, cuando el agente de tránsito realizaba un procedimiento de control vial en el sur de Cali. Según la investigación, el conductor reaccionó de manera agresiva durante el operativo y lanzó comentarios racistas contra el funcionario público mientras era grabado por ciudadanos presentes en el lugar.

En las grabaciones que funcionaron como prueba se observa una discusión entre el conductor y el agente de tránsito. Con expresiones como “basura”, “estás al mando de un blanco”, “esclavo de blancos”, “esclavo basura”, “negro hijo de p*ta” y “negro feo, por eso nadie los quiere”, el conductor insultó al agente de forma reiterada y malintencionada.

Según informó la Fiscalía, durante el proceso judicial se recopilaron pruebas audiovisuales, testimonios y otros elementos materiales que permitieron sustentar la acusación por discriminación agravada. Finalmente, un juez emitió sentencia condenatoria contra el implicado y ordenó una pena de tres años de cárcel.

Las autoridades señalaron que este tipo de conductas constituyen vulneraciones a los derechos fundamentales y pueden derivar en responsabilidades penales.

El delito de actos de discriminación está contemplado en el Código Penal colombiano tras la expedición de la Ley 1482 de 2011, normativa creada para sancionar conductas relacionadas con racismo, xenofobia y otras formas de discriminación. La legislación establece penas de prisión y multas económicas para quienes promuevan o realicen actos discriminatorios por razones de raza, origen nacional, religión, orientación sexual u otras condiciones.

Tras conocerse la condena, diferentes sectores reiteraron llamados a fortalecer las campañas de respeto y convivencia ciudadana. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han advertido en repetidas ocasiones sobre la persistencia de casos de discriminación racial en distintas regiones del país, especialmente contra la comunidad afrocolombiana.

Las autoridades insistieron en que los ciudadanos pueden denunciar hechos de discriminación ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y otros organismos competentes encargados de investigar este tipo de conductas en Colombia.