Un crimen que tiene como protagonistas a tres colombianos tiene aterrados a los chilenos debido a las torturas a las que fue sometida la víctima, por la forma en que fue encontrado el cadáver y las señales que dejaron al lado de este los responsables.

La historia fue relatada por el medio chileno T13, que dio cuenta de cada detalle del escabroso asesinato.

Comenzó en abril, cuando un habitante de la zona de Curacaví, una población del occidente de la región Metropolitana de Santiago de Chile, encontró los restos de un hombre que habían sido incinerados en un sitio conocido como la cuesta Zapata.

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“Un vecino divisa a la lejanía una llamarada de fuego dando aviso a Carabineros, quienes llegan al lugar junto a bomberos apagando el incendio de la persona que se encontraba en el lugar”, dijo un vocero de los Carabineros de Chile.

Lo que iban a ver los funcionarios policiales y los bomberos era realmente aterrador. “Se encontraba un cadáver parcialmente calcinado con sus miembros inferiores fracturados y a un costado de este su cabeza”, añadió el vocero.

Abel Steven Carabalí, exfutbolista colombiano detenido por asesinato en Chile. Foto: Canal T13 de Chile.

Desde ese momento comenzaron las pesquisas. Los investigadores judiciales chilenos comenzaron a buscar en cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y a hilvanar las relaciones de la víctima, ya identificada, con otros colombianos.

Fue así que dieron con las primeras pistas: las imágenes de un hombre que sacaba un cadáver en un carrito de mercado de un estacionamiento.

El cuerpo fue movido hasta un taxi, el cual era conducido por otro colombiano y llevado hasta la cuesta Zapata.

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La labor más compleja para los investigadores era determinar quién era el que movía el cadáver en el carrito de mercado, pero lograron establecerlo.

Se trataba del mejor amigo de la víctima, con quien compartió su proceso de formación durante más de ocho años en un club de fútbol de la ciudad de Cali; las autoridades lo identificaron como Abel Steven Carabalí, de 30 años.

Abel Steven Carabalí, exfutbolista detenido por crimen en Chile. Foto: Canal T13.

“Llevaban al menos ocho años de amistad ligados al fútbol”, señalaron desde la Fiscalía chilena.

En otros videos, las autoridades encontraron archivos que dejaban en evidencia la destreza de Carabalí con el balón, lo que le ilusionó durante años con una promisoria carrera en las canchas.

Sin embargo, las autoridades creen que eligió el camino de las bandas delincuenciales, particularmente las dedicadas al tráfico de drogas en Chile.

“De acuerdo a las investigaciones preliminares que tenemos, sería líder de la organización”, añadieron desde la Fiscalía.

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Carabalí fue detenido, informaron el lunes en ese país, y enviado a prisión. Al reportar sobre esto, la Fiscalía de Chile brindó detalles escabrosos sobre la muerte de esa persona.

Por ejemplo, que antes de ser asesinada, fue torturada y tras ser trasladado el cadáver a la cuesta Zapata, allí le prendieron fuego para tratar de desaparecerlo. A su lado dejaron su cabeza y una Biblia.

“Previo a la decapitación, tuvo varias heridas cortopunzantes innecesarias, si es que el objetivo era matarlo. La forma en que lo presentan, lo dejan, lo queman, lo distribuyen, dejan la Biblia al lado de su cabeza, claramente es una marca delictual del crimen organizado”, indicó la fiscal Carmen Gloria Guevara, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios.

En un comienzo, la investigación tuvo como hipótesis del crimen un secuestro extorsivo, pero tras los allanamientos para capturar al exfutbolista y al taxista se llevaron otra sorpresa.

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Encontraron 19 kilos de droga, cuatro armas de fuego y armamento que simulaba fusiles de guerra, lo que les permitió pensar en una cruda vendetta del crimen organizado.

Las autoridades chilenas aseguran que hay otras dos personas vinculadas a esta macabra historia que tiene aterrados a los chilenos.