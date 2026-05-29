Atroz crimen en Valle del Cauca: mientras un supuesto amigo lo distraía, otro hombre atacó por la espalda a un joven con un cuchillo

Conmoción en Buga, Valle del Cauca, tras el brutal asesinato de un joven identificado como Juan José Palacios en momentos cuando se encontraba en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Santa Rita, sur de ese municipio.

En imágenes de una cámara de seguridad que SEMANA se abstiene de publicar por respeto a la familia del joven asesinado, se observa el instante en que Palacios era distraído por un hombre con el que charlaba cuando, otro sujeto sacó un cuchillo y lo atacó sin piedad por la espalda.

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Llama la atención que, cuando el hombre que hablaba con Palacios llegó a saludarlo a la mesa, lo primero que hizo la víctima fue alzar las manos por motivos que se desconocen. Posteriormente, se saludaron y empezaron a dialogar.

Transcurridos pocos segundos fue que se produjo el brutal ataque con arma blanca, por parte del asesino que portaba una gorra.

Gravemente herido, a Palacios lo alcanzaron a trasladar hasta el Hospital San José de Buga, pero, a pesar del esfuerzo de los médicos, el joven murió debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con medios locales, luego los presuntos asesinos huyeron del lugar y a esta hora son buscados por las autoridades del Valle del Cauca.

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Riña en cancha de tejo en Soacha terminó en tragedia

El sábado 9 de mayo, un hombre murió tras ser atacado con un machete en medio de una riña en una cancha de tejo. El hecho de sangre se registró ese día, a eso de las 11:00 p. m., en la calle 48 Este con carrera 38, barrio Villa Esperanza, en Soacha.

La víctima mortal fue identificada como Javier Orlando León Trujillo, de 37 años, quien, según algunos testigos, fue atacado por al menos 10 personas que estaban departiendo en dicha cancha de tejo, ingiriendo bebidas alcohólicas.

Aseguran que, de un momento a otro, se generó un altercado por razones que, por el momento, se desconocen.