Ola de rechazo contra compositor vallenato que mató a su esposa embarazada: reapareció en radio y estrenó canción

La reciente aparición del reconocido compositor guajiro Efrén Calderón Cujía en los micrófonos de una importante emisora de Valledupar ha despertado indignación en el entorno musical del país. El músico, uno de los compositores más célebres del vallenato de las décadas de los 80 y 90, volvió al plano público para promocionar su más reciente trabajo discográfico, un hecho que inmediatamente reabrió su pasado judicial y el debate sobre los límites entre la obra artística y los antecedentes penales de Calderón.

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El compositor reapareció públicamente en la emisora Olímpica Stereo en la capital del Cesar, en compañía del cantante Churo Díaz y otros autores del género. El motivo del encuentro fue la promoción del álbum titulado El Pluma Blanca, producción en la que se incluyó el tema “Un mundo sin planetas”, una canción de la autoría de Calderón que marca su retorno al circuito comercial tras permanecer varios años alejado de la exposición mediática.

Antes de este regreso, el nombre de Efrén Calderón ya ocupaba un lugar destacado en la historia del género. Junto a sus hermanos Roberto, Amílcar y Beto, integró una dinastía que abasteció de éxitos a grandes figuras de la música de la región Caribe, tales como Diomedes Díaz, Jorge Oñate e Iván Villazón. Incluso, composiciones previas del autor, como “Sueños y vivencias”, nacieron de sucesos de su vida personal, consolidando su reputación como un creador de melodías cargadas de profunda melancolía.

A pesar de su trayectoria musical y del interés por su nuevo lanzamiento, la presencia del compositor en los medios de comunicación locales reactivó el recuerdo de un suceso ocurrido hace más de dos décadas en la ciudad de Cartagena.

De acuerdo con los archivos judiciales y de prensa de la época, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 23 de diciembre de 2001 en un edificio residencial del barrio Manga. Allí perdió la vida su entonces esposa, la abogada Liliana Margarita Ayola, quien se encontraba en el quinto mes de su proceso de gestación.

Efrén Calderón el compositor condenado por la muerte de Liliana Ayola reaparece en el vallenato Foto: Infobae

La investigación adelantada por las autoridades en su momento, que incluyó dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal, determinó que la causa del deceso de Ayola correspondió a una asfixia mecánica con indicios de violencia física. En el año 2005, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena halló responsable al músico y le dictó una sentencia de 16 años de prisión bajo el cargo de homicidio preterintencional agravado, una decisión que posteriormente fue ratificada en instancias superiores por el Tribunal Superior de Cartagena y la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los puntos que mayor indignación ha generado tras su reaparición es la falta de claridad sobre el cumplimiento de la pena. Hasta el momento, no existe un reporte oficial ni un pronunciamiento de las autoridades carcelarias o judiciales que certifique cómo se resolvió el cumplimiento de los 16 años de condena dictados en 2005.

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Varias versiones extraoficiales y reportes de prensa que datan de abril de 2007 mencionan de manera informal que el compositor se habría desentendido de la justicia tras un periodo de reclusión. Con los años, diversas fuentes del sector musical difundieron la versión no confirmada de que la pena habría prescrito por el paso del tiempo.

El silencio de Efrén Calderón frente a los cuestionamientos actuales ha incrementado la conversación en las redes sociales. Por un lado, existen oyentes y seguidores del folclor que defienden la difusión de sus nuevas letras amparados en el innegable aporte del compositor a la identidad del vallenato. Por el otro, diversos sectores sociales y colectivos cuestionan la apertura de los micrófonos radiales y la normalización de figuras públicas con este tipo de antecedentes penales, al argumentar la necesidad de mantener viva la memoria y el respeto por las víctimas.