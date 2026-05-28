El panorama cultural y del arte callejero en el departamento de Santander está de luto tras confirmarse el fallecimiento de William Hernando Jerez Medina, conocido popularmente por su personaje artístico ‘Mimo Garo’. La noticia de su deceso fue difundida inicialmente en redes sociales y por plataformas de medios locales en las últimas horas, generando diversas reacciones de condolencia entre los habitantes de los municipios de Málaga y Bucaramanga, donde el artista consolidó su trayectoria.

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Nacido en el municipio de Málaga, Santander, William Jerez Medina se trasladó a Bucaramanga en 1984 con el propósito inicial de adelantar estudios profesionales. De acuerdo con los registros de su biografía local, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. No obstante, tras cursar seis semestres de la carrera, decidió reorientar su proyecto de vida para dedicarse de manera exclusiva al arte de la pantomima y el clown.

Su proceso de formación combinó la experiencia empírica en el espacio público con la observación de puestas en escena en festivales de teatro. Durante sus primeros años, Jerez frecuentó centros culturales en Bogotá, de manera especial en el sector histórico de La Candelaria, donde estudió las técnicas de expresión corporal y el lenguaje gestual como herramientas de comunicación no verbal.

A su regreso a Bucaramanga a comienzos de la década de los noventa, el artista comenzó a estructurar el personaje de ‘Mimo Garo’. En una época en la que las expresiones artísticas urbanas contaban con escasos espacios de difusión formal en la región, Jerez empezó a presentarse de manera regular en puntos neurálgicos de la capital santandereana, tales como el Parque Santander, la Calle 36 y el sector comercial de Cabecera. Con el tiempo, sus dinámicas de humor gestual orientadas a interactuar con los transeúntes lo convirtieron en un referente del paisaje urbano de la ciudad.

La confirmación de su deceso se conoció a través de las redes sociales de comunidades locales y colectivos artísticos del departamento. Desde el municipio de Málaga, lugar de origen del humorista, se emitió un mensaje de reconocimiento que destacó su impacto en la comunidad:

“Hoy Málaga despide a un artista que convirtió el silencio en emoción y las calles en escenario. William Jerez Medina, nuestro querido ‘Mimo Garo’, deja una huella imborrable en el corazón de toda la región. Su talento, humildad y pasión por regalar sonrisas permanecerán vivos en la memoria”.

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Hasta el momento, los familiares del artista y las autoridades competentes de la región no han emitido un pronunciamiento o dictamen médico oficial que especifique las causas exactas del fallecimiento de Jerez Medina.

A través de las redes sociales, ciudadanos, seguidores de su trabajo y colegas del sector cultural han manifestado mensajes de apoyo a los familiares del humorista, recordando su labor en favor de la descentralización del arte y el valor de la comedia en los espacios públicos cotidianos.