Humorista Ibrahim Salem expuso amenazas de muerte por tema con Doña Toche y lanzó comunicado sobre lo sucedido

Descire Díaz, más conocida en el mundo digital como Doña Toche, es una creadora de contenido que ha aprovechado las redes sociales para emprender con su negocio de fajas, el cual ha promocionado durante algún tiempo. Además, se ha destacado por su forma de hablar y de expresarse frente a ciertas situaciones, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público.

Sin embargo, recientemente la mujer llamó la atención de los usuarios al exponer públicamente una situación que vivió con Ibrahim Salem, un humorista aspirante a La casa de los famosos 3.

A través de su perfil de Instagram, compartió que, durante el show Anulo estas palabras —al que, según confesó, había sido invitada por Culotauro— los chistes que Ibrahim hizo en tarima resultaron ofensivos. Aunque al principio no había decidido pronunciarse al respecto, se sintió impulsada a hacerlo al ver que él estaba aspirando a participar en un reality.

Descire Díaz 'Doña Toche' contó mala experiencia con Ibrahim Salem | Foto: Instagram @fajasdesslimoficial

Ibrahim Salem expuso amenazas de muerte

La polémica ha generado divisiones, ya que la empresaria señaló que se había sentido vulnerada como madre y como mujer, debido a que los comentarios que recibió se referían a su situación actual y a la condición de discapacidad que padece su hija.

Frente a lo sucedido, el creador digital se ha convertido en blanco de críticas; incluso ha compartido los mensajes ofensivos que le han enviado de manera privada y las amenazas que ha recibido.

“Papi, ojo perro, que en un show le puede caer bala o cuchillo. Y hablo en serio”, se lee en una de las imágenes publicadas por el comediante.

Además, aseguró que ese odio fue generado por Doña Toche a través de sus publicaciones, y que él también había sido invitado por las mismas personas que, en ocasiones anteriores, habían hecho chistes personales sobre su vida.

“La señora Toche quejándose de odio y vean lo que generó. Yo no dije nada que no fuera mentira. Fui a hacer chistes a gente que también hizo chistes sobre mi madre fallecida y sobre mi aspecto físico”, afirmó.

Ibrahim Salem se disculpó con Doña Toche

Unas horas más tarde, Ibrahim publicó un comunicado oficial sobre lo sucedido y, en la primera parte, manifestó que el evento era un “roast”, por lo que los asistentes estaban al tanto de que su formato era de tono “fuerte y satírico” y que todos habían recibido información previa sobre la dinámica.

Luego, señaló que sus comentarios no habían sido ofensivos y se basaron en lo que, al parecer, se había pactado desde el inicio, y que Descire también formó parte del espectáculo.

“Nunca he realizado comentarios ofensivos contra su hija, ni expresiones misóginas, ni alusiones a violencia de género. Mis intervenciones se limitaron estrictamente al formato pactado. La invitada también participó activamente en la dinámica del ‘roast’, realizando comentarios fuertes propios del espectáculo”, afirmó.

Aunque también confesó que, al finalizar, se habían despedido todos de manera muy cordial, le ofrecía disculpas a los usuarios y a la mujer por las afectaciones que pudo causar.