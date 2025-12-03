‘Doña Toche’ expuso cruda situación con aspirante a ‘La casa de los famosos 3′ y denunció: “Solamente sabe hacer hijos enfermos”

Descire Díaz, conocida como ‘Doña Toche’ en redes sociales, se dio a conocer tiempo atrás con su emprendimiento de fajas, su historia de vida y unos polémicos videos en los que denunciaba los altos costos de transporte que había en Cartagena. La mujer se popularizó por su estilo de hablar, robándose en cariño de algunos usuarios.

Sin embargo, recientemente, la mujer terminó como foco de miradas, debido a una denuncia que hizo a través de su cuenta oficial de Instagram. La santandereana no dudó en exponer una completa situación que vivió, involucrando a un aspirante de La casa de los famosos 3.

‘Doña Toche’ compartió un video en el que hizo pública una cruda experiencia que tuvo con Ibrahim Salem, humorista y creador de contenido, quien está en el nuevo grupo de candidatos para las votaciones del reality colombiano. La influencer destapó una serie de comentarios que le hizo el hombre, asegurando que eran ofensivos y pasados.

La empresaria señaló que el comediante la había vulnerado como mujer y como madre, pues terminó metiéndose con su hija menor, quien tiene una condición de discapacidad.

“Si yo no hago esto y no lo cuento, por eso es que muchas mujeres, cuando las violentan, prefieren quedarse calladas, y no lo voy a permitir”, dijo en el clip.

‘Doña Toche’ relató que todo ocurrió en un show de humor al que fue invitada, donde Salem tomó la palabra y comenzó a hacer chistes relacionados con su realidad, acusándola de facturar únicamente con la enfermedad de la pequeña.

“Empezó a decirme un poco de cosas, como que: ‘Usted es de las que solamente se hace viral porque tiene una hija discapacitada’ o que yo facturo a través de la niña”, comentó bastante indignada.

“Me dice: ‘Usted cállese, sapa &$#@’. Ahí yo dije: ‘Uy, se está poniendo la joda pesada’”, agregó.

La santandereana aseguró que el aspirante al formato de RCN le contestó muy mal, precisamente después de que ella le lanzara la famosa frase: “Sáquemelo un poquito”, la cual hacía referencia a que la dejara en paz con este tipo de comentarios.

“A usted ni se lo meto porque usted solamente sabe hacer hijos enfermos”, contó, afirmando qué fue lo que le dijo el hombre.

“Puedo permitir que me digan que soy zarrapastrosa o mal hablada, pero que me digan que solamente sé hacer hijos enfermos… eso no me ha dejado vivir en paz”, aseveró.