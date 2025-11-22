Nataly Umaña pidió cacao para entrar con Alejandro Estrada a ‘La casa de los famosos’; habló de “separación en vivo”

De La casa de los famosos, el reality más polémico de la televisión colombiana en la actualidad, en especial de la primera temporada, dos actores fueron el centro de conversación debido a una gran controversia basada en engaños.

En esta primera edición, una de las participantes fue la reconocida actriz Nataly Umaña, y a lo largo del desarrollo del programa, se convirtió en una de las mujeres que más dio de qué hablar en el formato, sobre todo por su cercanía y química con el panameño Miguel Melfi, a pesar de qué estaba casada en ese momento con el actor Alejandro Estrada.

En este formato, durante la dinámica de congelados, Estrada ingresó a la casa para hablar con Nataly y dar por terminada su relación en vivo, lo cual dio pie para un centenar de reacciones y comentarios en redes sociales.

Beso entre Miguel Melfi y Nataly Umaña | Foto: Foto: Captura de pantalla / La casa de los famosos Colombia

Luego de terminada La casa de los famosos, la actriz habló en diferentes espacios y entrevistas sobre lo ocurrido, y cómo terminó siendo su relación con Alejandro luego de la separación.

En un momento, Umaña afirmo que hubo varios aspectos de su relación que se volvieron común y corriente: “Estos problemas con codependencia tú los normalizas, pero cada vez se vuelve una bola de nieve mucho más grande y es una relación enferma”.

Nataly Umaña habló de Alejandro Estrada y que pidió su ingreso a ‘La casa de los famosos’

Recientemente, la actriz estuvo como invitada en Los 40 y allí habló si de forma consciente hizo lo que hizo para terminar su relación, que según ella, ya venía mal.

En medio de la charla, Nataly afirmó que iba a confesar algo que nunca antes había revelado… cuando la buscaron para formar parte del reality, dijo que si lo que buscaban era rating, que los incluyeran a los dos, pues por lo mal que estaban, seguro daban de qué hablar,

“Cuando a mí me llaman meses antes para hacerme la videollamada tipo casting para ver si entraba a la casa, yo les digo, en chanza, ya sabía que veníamos tan mal que yo les digo: ‘Venga, ¿quieren rating?, metanos a los dos porque estoy segura de que va a haber una separación en vivo’”, contó Umaña inicialmente.

Además de esto, Nataly les contó a los locutores que ella tenía en mente que si entraban los dos, se iba a ver con naturalidad lo que ambos vivían y que reflejaría lo mal que estaban.

“Yo decía, si nos entran vamos a estar peleando 24/7, se va a ver nuestra realidad, pero la palabra tiene poder, terminé declarando lo que finalmente pasó”, dijo, aunque la única diferencia es que Alejandro nunca ingresó al reality como participante, sino que vivió todo fuera del mismo.