Nataly Umaña no se contuvo y estalló contra cantante que soltó chisme sobre ella: “Estoy hasta aquí”

La vida de Nataly Umaña ha estado rodeada de varias polémicas y en más de una ocasión ella ha tenido que defenderse ante los rumores que han girado alrededor de ella.

Recientemente, han vuelto a sonar ciertos rumores alrededor de su vida privada y esta vez fue un cantante quien provocó la contundente reacción de la actriz, luego de unos comentarios que se publicaron en programa La Red, el pasado 4 de octubre.

El rumor que sacó de casillas a Nataly Umaña

El protagonista del fuerte disgusto de Nataly es el colombo-italiano Markiller, quien aseguró que había sido amante de la actriz, mientras ella estaba aún casada con Alejandro Estrada.

Eso fue lo que aseguró el artista en La Red, por lo que Nataly reaccionó de inmediato desde su cuenta de Instagram.

“Todo tiene un límite y el mío ya llegó. Este sujeto que ya salió hoy en La Red una vez más para hablar estupideces, tontadas, bobadas y mentiras, diciendo que me conoce”.

La actriz aseguró que la primera vez que supo de la existencia de este cantante fue en Buen día Colombia, cuando había salido del relity.

Asegura además que en la vida lo había visto: “No sabía de su existencia y ya estoy hasta aquí (la coronilla)” afirmó Nataly.

Un escándalo que ya había surgido en el 2024

El escándalo sobre esta supuesta relación no es nuevo, pues se inició en el 2024, luego de que la actriz abandonara La casa de los famosos.

Pero ahora, ha vuelto a salir el tema, por lo que Nataly decidió parar en seco el rumor que se había creado alrededor suyo.

En el video publicado en redes, la actriz manifestó un fuerte reclamo frente a las palabras dichas por el cantante sobre su supuesto romance:

“Un año y medio, y en ese momento no le presté atención, pero ya después de un año y medio y que siga diciéndoles a los medios, mirando a la cámara, que había salido conmigo y que no sabía que yo estaba casada (…), ya no más señores de la prensa, no le den más espacio a este hombre”.

La actriz espera que con esto se ponga fin a este capítulo en su vida y el tema quede olvidado.

Nataly ha manifestado que se encuentra atravesando por un proceso personal de sanación, después de los episodios que enfrentó en su vida personal durante el paso por La casa de los famosos.

Actualmente, está metiéndole toda la ficha para mejorar su perfil profesional con el fin de proyectarse en mercados internacionales, como el mexicano.