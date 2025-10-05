Bad Bunny se transforma en Quico en ‘Saturday Night Live’ y las redes enloquecen

Cuando se podría pensar que ya se ha visto todo, Bad Bunny salió al escenario a sorprender a todos sus seguidores: el boricua se transformó en Quico en Saturday Night Live, como homenaje al talento latino.

El “conejo malo” fue el protagonista de un hilarante sketch en el estreno de la temporada 51 de SLN, metiéndose en la vecindad más popular de Latinoamérica.

Las redes sociales explotaron casi de inmediato al ver cómo el reguetonero interpretaba uno de los clásicos más queridos por varias generaciones.

¿Cómo fue la presentación de Bad Bunny?

El segmento del programa recreó la famosa vecindad en la que grandes y pequeños disfrutaron las ocurrencias de El Chavo del 8.

El cantante puertorriqueño estuvo acompañado, entre otros, por Marcello Hernández, quien interpretó al Chavo; Jon Hamm, como el profesor Jirafales, y Sarah Sherman, quien hizo el papel de la Chilindrina con moños.

En medio de una de las escenas, apareció Bad Bunny con la gorra de marinero y las mejillas infladas, gritando la tradicional frase de Quico: “¡Cállate, cállate, que me desesperas!”, lo cual causó más de una sonrisa entre quienes veían el programa.

La recreación estuvo acompañada de pastelazos y las infaltables risas pregrabadas que caracterizaban cada uno de los capítulos de este programa.

El sketch duró 5 minutos, tiempo suficiente para unir el humor de Chespirito con el estilo propio de NSL.

it's the number one program in comedic television! pic.twitter.com/v4sZCFmz0p — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 5, 2025

¿Por qué imitó a Quico en su presentación?

Bad Bunny asegura que desde niño fue fan de Chespirito, y por eso, decidió hacerle un pequeño homenaje con una interpretación graciosa y corta de uno de sus personajes favoritos.

El sketch fue el escenario ideal para celebrar el impacto de El Chavo del 8 en aproximadamente 50 países.

Los fanáticos latinos del programa estuvieron muy contentos con la interpretación del boricua y entre algunos de los comentarios en redes destacaron el papel del puertoriqueño:

“Bad Bunny pone a Chespirito en SNL, orgullo latino”, “El Chavo conquista EE. UU.”, “Latinoamérica presente” o “Roberto Gómez Bolaños estaría orgulloso”.

Algunas críticas sobre el acento del cantante no faltaron; sin embargo, para la mayoría de sus seguidores fue un acto de respeto.

El artista puertorriqueño ha unido generaciones alrededor de su arte. De hecho, el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 le permitió fusionar el reguetón con la cultura mexicana y para muchos, este sketch sigue la misma línea.

Las publicaciones del sketch superaron millones de visualizaciones en menos de 24 horas, reflejando su impacto inmediato.