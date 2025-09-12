Hija de Carlos Vives, molesta por Bad Bunny y su música; no se guardó pullas en su contra: “No me odien”

En la actualidad, la industria musical es bastante variada y son varios los ritmos característicos que hacen destacar a los artistas, incluso las naciones enteras.

Si bien son bastantes los que ya se conocen y variados los que van naciendo con el paso de los años, el reguetón es uno de los que se mantiene, ve nacer más artistas y refuerza los que ya están y crecen con los años, como es el caso del puertorriqueño Bad Bunny.

Bad Bunny | Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Este cantante, intérprete de grandes éxitos como Me porto bonito, Titi me preguntó, Ojitos lindos, Un x100to, Amorfoda, Callaíta y más, se ha convertido en uno de los grandes referentes de la música urbana, teniendo un alcance que ha llegado a ser mundial, obteniendo así el reconocimiento global y una gran cantidad de seguidores alrededor del globo.

Como todo artista o figura pública, tiene sus fanáticos, pero también sus detractores o llamados haters, que no están de acuerdo con sus políticas de vida o simplemente con su trabajo musical, como al parecer es el caso de Lucy Vives, hija del famoso cantante colombiano Carlos Vives, quien reveló no ser la mayor fan de Bad Bunny, pese a que son del mismo país.

Lucy Vives, hija de Carlos Vives, confesó que no es fan de Bad Bunny

La hija del samario fue producto de su amor con Herlinda Gómez y nació en Puerto Rico, nación de la que también es oriundo el artista.

Recientemente, a través de sus redes sociales, Lucy pidió ayuda para hacer que en sus plataformas dejaran de salirle videos relacionados con el cantante, debido a que no es de su agrado.

Lucy Vives reaccionó a declaraciones dadas por el nuevo papa. | Foto: Instagram @lucyvives

“¿Alguien sabe cómo hacer para que Bad Bunny deje de aparecer en mis feeds? Que viva Puerto Rico, pero nuestra identidad es más que solo la cara de un hombre y los materiales que solo él vende", escribió en su momento.

Después de esto, pidió a sus seguidores que su opinión no nublara el juicio de quienes no están de acuerdo con ella, pues para ella, su país es más que el artista reguetonero.

“No me odien”, pidió

Lucy Vives habló de Bad Bunny y confesó que no le gusta. | Foto: Instagram: @lucyvives

Además, enfatizó: “Amo la representación boricua, tenemos una isla repleta de talento y mis feed antes mostraban esa variedad, pero siento que el enfoque de los medios populares está mal puesto”.

Según mencionó Vives, en su lugar de nacimiento, su isla, merece más atención de la que recibe. “Hay cosas pasando en la isla que merecen más atención”, dijo.

Por último, señaló que esto se debe aprovechar para que su país reciba apoyo.