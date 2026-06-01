La Selección Colombia estrena himno: Carlos Vives y la FCF lanzan los cánticos oficiales para el Mundial

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la agrupación de aficionados “La Fiebre Amarilla” formalizaron una alianza con Gaira Música Local, el sello discográfico del cantautor Carlos Vives. Esta cooperación da origen a ‘La Barra Incondicional’, una trilogía de cánticos oficiales diseñados para acompañar al seleccionado nacional en sus próximos compromisos internacionales, con especial énfasis en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El proyecto busca unificar la música popular del Caribe y del interior con el fervor de las tribunas de fútbol en el país.

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De acuerdo con el comunicado de lanzamiento emitido por las organizaciones aliadas, la iniciativa musical adapta tres de las composiciones más difundidas del repertorio de Carlos Vives para convertirlas en cánticos de estadio. La propuesta artística cuenta con el respaldo técnico y la participación de agrupaciones de distintas regiones del país adscritas al sello discográfico, buscando una representación cultural diversa.

Las tres piezas musicales que integran esta propuesta son:

‘Sí, sí, sí’ : una adaptación basada en la estructura rítmica y melódica de la canción ‘Fruta Fresca’ .

: una adaptación basada en la estructura rítmica y melódica de la canción . ‘Yo te aliento’ : pieza construida sobre la base de ‘La Tierra del Olvido’ , uno de los temas más emblemáticos de la identidad musical del artista samario.

: pieza construida sobre la base de , uno de los temas más emblemáticos de la identidad musical del artista samario. ‘Que linda e’’: un cántico que reinterpreta la energía de la canción ‘Pa’ Mayté’.

En la grabación de estos temas, además de la base vocal aportada por los integrantes de “La Fiebre Amarilla”, participaron los artistas María Fuell, proveniente de Pasto; Estereobeat, de Santa Marta; y la agrupación bogotana Ciegossordomudos, bajo la dirección y producción del equipo de Gaira Música Local.

La presentación de este proyecto cultural y deportivo se programó para este lunes, 1 de junio de 2026, en el marco del compromiso denominado “La Recta Final”. Este evento deportivo, que se lleva a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, funge como el partido de preparación y despedida de la Selección Colombia antes de asumir sus compromisos oficiales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“La iniciativa surge de una visión compartida: reconocer en el fútbol y la música dos de las expresiones culturales con mayor capacidad para reunir a los colombianos alrededor de una misma pasión”, señalaron los portavoces de Gaira Música Local a través del dossier oficial de prensa.

El alcance de ‘La Barra Incondicional’ no se limitará a las tribunas de los estadios locales. Las tres canciones se encuentran disponibles a partir de hoy en las principales plataformas de distribución digital de música. Según las proyecciones de la Federación Colombiana de Fútbol, las piezas serán integradas de manera paulatina en las zonas de entretenimiento oficiales, así como en las campañas de difusión de la Selección Colombia de cara a la cita mundialista. Con esto, se busca establecer un estándar de animación unificado para la hinchada cafetera tanto dentro como fuera del territorio nacional.