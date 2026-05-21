Carlos Vives le hace honor a la Selección Colombia y hace importante anuncio

A pocos meses de la esperada inauguración del Mundial 2026, el cual se estará llevando a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, Carlos Vives decidió hacer una mezcla de sus dos grandes pasiones emocionando a su público y uniéndose a la celebración colectiva de la tricolor.

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El proyecto, llamado La barra incondicional, nació de una alianza entre Gaira Música Local, la Federación Colombiana de Fútbol y La Fiebre Amarilla, considerada una de las barras más representativas de la Selección.

La propuesta reúne tres cánticos inspirados en algunos de los éxitos más recordados de Carlos Vives, pero adaptados al ambiente de estadio y a la emoción que despierta cada partido de Colombia.

La intención no es solo musical. Detrás de esta idea hay un mensaje de unión nacional y de identidad cultural, aprovechando el enorme vínculo emocional que existe entre el fútbol y las canciones que han acompañado a varias generaciones de colombianos.

Las composiciones elegidas para esta iniciativa hacen parte del repertorio más popular de Vives. Sí, sí, sí toma como base Fruta Fresca; Yo te aliento está inspirada en La Tierra del Olvido; y Qué linda e’ nace de la esencia de Pa’ Mayté.

Aunque conservan elementos reconocibles de las canciones originales, fueron transformadas en himnos pensados para ser coreados en las tribunas, en reuniones familiares y en cualquier espacio donde los aficionados acompañen a la Selección.

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El lanzamiento oficial de estas canciones será el próximo 1 de junio en plataformas digitales, justo en un momento en el que la ilusión por el equipo nacional comienza a crecer nuevamente entre los seguidores del fútbol colombiano.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la participación de La Fiebre Amarilla, una barra que durante años ha acompañado a la Selección en distintos escenarios internacionales y que se ha convertido en símbolo del apoyo incondicional a los jugadores. Su presencia aporta autenticidad a los cánticos, pues son precisamente esas voces de tribuna las que le dan vida a la propuesta.