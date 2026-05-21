El escritor nicaragüense y Premio Cervantes Sergio Ramírez fue elegido el jueves para ocupar una silla en la Real Academia Española (RAE) en sustitución del fallecido novelista peruano Mario Vargas Llosa, informó la institución cultural.

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La RAE, con sede en Madrid, España, dijo en un comunicado que el pleno de la entidad eligió a Ramírez “para ocupar la silla L, vacante desde el fallecimiento” de Vargas Llosa, el 13 de abril de 2025.

“Su candidatura fue presentada por los académicos Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023”, agregó la nota.

El “nuevo académico electo” de la RAE tendrá “que leer su discurso de ingreso en la corporación para tomar posesión de su plaza”, añadió la institución sin detallar una fecha para el acto.

Ramírez, de 83 años, se exilió en España en 2021 y dos años después le fue despojada la nacionalidad nicaragüense por criticar al gobierno de Nicaragua de los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El escritor nicaragüense (Masatepe, 1942) recibió el Premio Ortega y Gasset de Periodismo en Barcelona, en una edición extraordinaria por el 50º aniversario de El País. Foto: AP

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El novelista, vicepresidente de Ortega entre 1985 y 1990, dijo en una entrevista con la AFP en Panamá el pasado lunes que ser candidato a un sillón en la RAE era “la culminación de una carrera literaria dedicada al idioma”.

“El hecho de llegar a una corporación cultural tan importante como esta y haber nacido en Centroamérica, para las letras centroamericanas me parece que es un hecho importante”, declaró el escritor, ganador del Premio Cervantes 2017 y autor de obras como Margarita, está linda la mar, Castigo Divino y Tongolele no sabía bailar.

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El pasado, 4 de mayo de 2026, Ramírez (nacido en Masatepe, en 1942) recibió el Premio Ortega y Gasset de Periodismo en Barcelona, en una edición extraordinaria por el 50º aniversario de El País. El jurado describió al nicaragüense como “un referente moral” cuyo trabajo ha sido “una brújula para millones de personas que anhelan la libertad en toda América Latina”.

La Fundación Gabo, de cuyo Consejo Rector Ramírez forma parte desde hace un cuarto de siglo, se suma a ese reconocimiento con la publicación gratuita de Testigo de cargo: el periodismo de Sergio Ramírez.

Puede descargar el libro digital gratuito en este enlace.

Conocido principalmente como líder político y por su obra literaria, que le valió el Premio Cervantes en 2017, Ramírez es también autor de una obra periodística vasta y sostenida: columnas semanales, reportajes y crónicas de largo aliento, talleres y discursos donde ha compartido durante décadas su manera de entender el oficio.

“El hecho de llegar a una corporación cultural tan importante como esta y haber nacido en Centroamérica, para las letras centroamericanas me parece que es un hecho importante”, declaró el escritor, ganador del Premio Cervantes 2017. Foto: Getty Images

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El volumen reúne una selección representativa: un discurso sobre las historias que América Latina le entrega al periodismo y a la literatura; diez textos periodísticos que van desde el retrato de García Márquez hasta el análisis del régimen de Ortega; veinte lecciones sobre el oficio extraídas de sus intervenciones públicas; la relatoría de dos talleres sobre periodismo y literatura impartidos en Colombia; y dos entrevistas en las que reflexiona sobre escritura, política y el compromiso social de los intelectuales.

*Con información de AFP.