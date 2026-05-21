Festival Colombia al Parque 2026: Idartes confirma los horarios de la programación oficial

Este sábado 23 y domingo 24 de mayo se llevará a cabo el Festival Colombia al Parque 2026 en las instalaciones del Parque de los Novios. El evento, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), funciona como un espacio para la visibilización, circulación y fortalecimiento de las músicas tradicionales y populares del país, reuniendo en un solo escenario a agrupaciones distritales, nacionales e internacionales.
Para esta edición, la organización estableció un eje conceptual centrado en las cantoras, a quienes se define como guardianas de la memoria y agentes de transformación cultural, bajo la premisa de “Arrullo, fiesta y siembra”.
El festival propone un enfoque sobre las identidades femeninas y una reflexión sobre la diversidad, el cuidado y las distintas formas de habitar los escenarios culturales.
Horarios para el sábado 23 de mayo
La jornada del sábado iniciará en horas de la tarde y contará con una selección de agrupaciones locales y delegaciones invitadas de otras regiones y países. Los horarios establecidos por Idartes son los siguientes:
- 1:00 p.m. – Dracuila (Distrital)
- 1:50 p.m. – Corazón Santandereano (Bucaramanga)
- 2:45 p.m. – Duetorres (Distrital)
- 3:40 p.m. – Orquesta de Lucho Bermúdez (Colombia)
- 4:45 p.m. – Flor de Cerezo Gaitas (Distrital)
- 5:35 p.m. – Reburú (Distrital)
- 6:25 p.m. – Amantes del Futuro (México)
- 7:30 p.m. – Martina Camargo (San Martín de Loba, Bolívar)
- 8:45 p.m. – Belkis Concepción y Las Chicas (República Dominicana)
Horarios para el domingo 24 de mayo
El cierre del festival se desarrollará el domingo con la participación de artistas de trayectoria internacional y proyectos comunitarios de diversas zonas de Colombia. La agenda musical se distribuye de la siguiente manera:
- 12:00 m. – Bogotanísimo (Distrital)
- 12:50 p.m. – La Rola Band (Distrital)
- 1:40 p.m. – Bejuco (Tumaco)
- 2:45 p.m. – Bambarabanda (Pasto)
- 3:50 p.m. – Sincopa2 (Distrital)
- 4:40 p.m. – Killabeatmaker (Medellín)
- 5:45 p.m. – La Morena del Chicamocha (Distrital)
- 6:40 p.m. – Quilapayún (Chile)
- 8:00 p.m. – Marta Gómez (Colombia)
Espacios complementarios del festival
Además de las presentaciones en la tarima principal, el Festival Colombia al Parque 2026 contará con una Zona de Arte y Emprendimiento dispuesta para los asistentes. En este sector del parque se ubicarán puestos dedicados a la muestra de artesanías, productos de manufactura local y alternativas de gastronomía típica de diferentes regiones del territorio nacional. Las autoridades distritales mantienen activos los protocolos de logística y transporte en los alrededores del escenario para garantizar el flujo vehicular y peatonal durante el fin de semana.