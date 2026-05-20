Ofrecen $100 millones por encontrar a Nicolás Valencia, secuestrado en Buenaventura; su padre fue asesinado

En las últimas horas, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Alexander Valencia Hernández, de 43 años, mientras que continúa la intensa búsqueda de su hijo, Nicolás Valencia, desaparecido desde el violento hecho ocurrido en el corregimiento de La Bocana.

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De acuerdo con la Policía del Valle del Cauca, el crimen ocurrió en el sector El Balsal, donde ambos hombres habrían sido víctimas de secuestro.

Según indicó la coronel Sandra Liliana Rodríguez en un video oficial, apenas se conoció la situación, se activó un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Armada, el CTI, la comunidad y familiares de las víctimas.

“Se logró ubicar uno de los cuerpos, siendo identificado como el señor Alexander Valencia Hernández, de 43 años”, señaló la oficial, quien además confirmó que las labores de búsqueda continúan para intentar encontrar con vida a Nicolás Valencia.

Las autoridades atribuyeron preliminarmente el crimen a presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como Los Shottas, una de las bandas que mantiene una violenta disputa territorial en Buenaventura y que ha sido señalada en múltiples hechos relacionados con homicidios, desapariciones y extorsiones en la región.

Las autoridades confirmaron el hallazgo de uno de los cuerpos. Foto: Screenshot 'x'

Ante la gravedad del caso, la Gobernación del Valle del Cauca y la Policía anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar al joven desaparecido y capturar a los responsables del crimen.

“Hoy más que nunca invitamos a la comunidad bonaverense a colaborar para capturar a estos delincuentes”, agregó la coronel Rodríguez, insistiendo en que el apoyo ciudadano será clave para esclarecer este nuevo episodio de violencia que golpea al puerto sobre el Pacífico.

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En redes sociales comenzaron a circular imágenes del momento exacto en el que ambos hombres fueron secuestrados en una playa. Las víctimas se encontraban realizando actividades turísticas en esta zona costera de Buenaventura cuando habrían sido interceptadas por hombres armados.

El caso ha generado preocupación entre habitantes y turistas, especialmente por la creciente ola de inseguridad en zonas rurales y costeras de Buenaventura, donde organizaciones criminales siguen imponiendo control mediante amenazas y violencia.

Entretanto, familiares y habitantes de La Bocana mantienen la esperanza de que Nicolás Valencia pueda ser encontrado con vida en medio del amplio operativo desplegado en la zona.