Alexander Valencia Hernández, de 44 años, y su hijo Nicolás Valencia Ducuara, de 22, desaparecieron mientras disfrutaban de un día de playa en el sector de La Bocana, zona turística de Buenaventura, Valle del Cauca, el pasado 18 de mayo.
De acuerdo con información preliminar de las autoridades, padre e hijo habrían sido interceptados por hombres armados en una zona de alto riesgo del Pacífico colombiano.
Versiones indican que las víctimas fueron retenidas, como se puede ver en videos difundidos en redes sociales, y posteriormente llevadas hacia terrenos pantanosos, donde habrían sido atacadas brutalmente.
#HORROR. Confirman hallazgo del cadáver de turista Alexander Valencia Hernández, en una zona de marea en B/ventura (V. Cauca), quien había sido reportado como desaparecido, junto a su hijo, el pasado martes 19MAY. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para su identificación.… pic.twitter.com/9C8PpLadTi— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 20, 2026
Horas después, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Alexander Valencia Hernández en una zona de marea de Buenaventura. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos correspondientes.
Entretanto, el paradero de Nicolás Valencia Ducuara sigue siendo incierto, aunque familiares habrían sido informados de su presunta muerte.
La situación ha causado indignación entre habitantes y turistas, especialmente porque las víctimas habían llegado desde Cartago, Valle del Cauca, para pasar el puente festivo en esta zona costera. Incluso, algunos reportes apuntan a que los delincuentes habrían intentado hurtarlos antes de cometer el crimen.
En medio de la conmoción, la Delegación del Gobierno Nacional para el Espacio de Conversación Sociojurídica de Buenaventura emitió un comunicado rechazando el asesinato de Alexander Valencia. En el documento señalaron que, presuntamente, la estructura criminal EAOCAI Shottas tendría relación con el crimen y exigieron acciones urgentes para esclarecer los hechos y capturar a los responsables.
“Jamás será posible construir paz sobre la muerte de personas inocentes”, señalaron en el pronunciamiento, en el que también pidieron la liberación inmediata del joven Nicolás Valencia.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso revive el temor por la seguridad en Buenaventura y vuelve a poner sobre la mesa la violencia que golpea algunas zonas turísticas del Pacífico colombiano.
Comunicado | La Delegación del Gobierno Nacional para la Paz Urbana en Buenaventura, rechaza el asesinato de Alexander Valencia, ocurrido en la zona costera del Distrito, y solicita a las autoridades adelantar acciones contundentes para esclarecer los hechos y dar con los… pic.twitter.com/6EXi8DIKLn— Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) May 20, 2026