“Las cámaras siguen funcionando”: empresa a cargo de las fotomultas en Cali se pronuncia sobre investigación de Supertransporte

La empresa caleña enRuta, encargada de la operación de los dispositivos de fotodetección electrónica (fotomultas), se pronunció acerca de la investigación y las medidas anunciadas por la Superintendencia de Transporte, que tiene ilusionados a miles de colombianos que fueron sancionados por supuestas infracciones entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024.

Según dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, son 7,5 millones de comparendos que fueron interpuestos de manera irregular.

“Fueron impuestos sin cumplir la norma, es decir sin cumplir los requisitos de la ley, esto tiene unos efectos prácticos: millón y medio de esos comparendos ya fueron pagados, la ley indica que en esos casos se debe pagar por parte de los organismos de tránsito una multa del doble del valor que se cobró en esos comparendos”, señaló la funcionaria.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte. Foto: CÁMARA DE COMERCIO

Según la Ministra, en una investigación administrativa de Mintransporte y la Supertransporte, se evidenciaron irregularidades en el funcionamiento de esos dispositivos en 37 organismos de tránsito del país, relacionadas con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST), conocidos como fotomultas.

Las ciudades o departamentos en el ojo del huracán son Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta, Villa del Rosario, entre otros.

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“Las cámaras de fotodetección cumplen un papel muy importante y por supuesto tienen que seguir funcionando pero deben hacerlo cumpliendo la ley, generando confianza pública y haciéndolo con transparencia”, añadió la Ministra.

Frente a ese pronunciamiento, enRuta habló. La gerente, Diana Carolina Reina Cardona, opinó que “hasta tanto no haya un fallo definitivo o haya una solicitud de suspensión por parte de estos organismos, las cámaras siguen funcionando con completa normalidad”.

Cali: Instalación de nuevas cámaras de fotomultas en las diferentes vías de la ciudad. Foto José L. Guzmán Foto: José Luis Guzmán. El País

La funcionaria, además, dijo que esa ciudad no ha sido notificada de ningún acto administrativo o resolución de apertura de esa investigación.

“Lo único que conocemos hasta el momento son los pronunciamientos que se dieron el día de ayer por parte de la señora ministra, por parte del señor superintendente y somos respetuosos de los entes de control, estamos a la espera de ser notificados, de conocer el contenido del acto administrativo para emprender los descargos porque esto lo que hace es abrir una etapa de investigación”.

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La gerente explicó también que Cali tendrá 15 días hábiles para rendir sus descargos.

“Las cámaras, como ya lo ha dicho la Corte Constitucional, son constitucionales, son legales; estamos nuevamente a la espera de ser notificados de este procedimiento”, añadió.

Según la Ministra, de los 7,5 millones de comparendos interpuestos, 1.582.398 ya fueron pagados y representan recaudos superiores a 1,05 billones de pesos.

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“En consecuencia, las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver estos recursos y además enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los 2,1 billones de pesos, conforme a lo establecido en la Ley 2251 de 2022″, según el Ministerio.