Emcali puso en marcha la primera planta solar en terminal del MIO y anuncia el parque energético más grande del Valle

La Terminal Simón Bolívar del MÍO se convirtió en el nuevo símbolo de la apuesta de Cali por la transición energética. Este miércoles, Emcali puso en funcionamiento la primera planta solar de generación distribuida instalada en una terminal del sistema de transporte masivo, un proyecto que además llega acompañado de wifi gratuito para miles de usuarios que diariamente transitan por este punto del oriente de la ciudad.

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La iniciativa, desarrollada de manera conjunta entre Emcali y Metrocali bajo el liderazgo de la Alcaldía de Cali, busca avanzar en la modernización de la infraestructura pública, reducir emisiones contaminantes y fortalecer la conectividad en espacios estratégicos de la capital vallecaucana.

La planta solar cuenta con una capacidad instalada cercana a 1.140 kWp y está compuesta por 2.074 paneles solares ubicados sobre las cubiertas de la terminal. Según Emcali, el sistema generará energía equivalente al consumo mensual de cerca de 790 hogares y permitirá reducir aproximadamente 900 toneladas de dióxido de carbono al año.

Planta solar de Emcali en Terminal del MIO Foto: cortesía

Durante la entrega del proyecto, el gerente general de Emcali, Roger Mina, aseguró que esta obra hace parte de una estrategia más amplia para combatir la pobreza energética y avanzar hacia una ciudad más sostenible.

“En el marco de la estrategia que busca combatir la pobreza energética de nuestra región, le estamos haciendo entrega hoy a la ciudad de un importante proyecto de generación solar en la terminal del Mío en Simón Bolívar, un proyecto solar que es muestra de colaboración interinstitucional porque lo sacamos adelante de la mano de Metro Cali y también de nuestro alcalde Alejandro Eder”, afirmó Mina.

El directivo destacó que la infraestructura no solo representa un avance ambiental, sino también un paso importante en la modernización energética de Cali.

Planta solar de Emcali en Terminal del MIO Foto: cortesía

“Este proyecto generará la energía equivalente al consumo de cerca de 900 hogares caleños con 2.000 paneles solares y también evita la emisión de cerca de 500 toneladas de CO2 al año, contribuyendo a disminuir el cambio climático en nuestra apuesta por la sostenibilidad”, señaló.

La nueva planta solar de la Terminal Simón Bolívar hace parte de una estrategia de expansión de proyectos de energía limpia que Emcali adelanta en distintos sectores de Cali. Roger Mina recordó que actualmente ya funcionan otros sistemas solares en la estación Río Cauca, frente a la Base Aérea, y en el distrito de Aguablanca, cerca del hospital Mario Correa Rengifo.

A esto se suman las 2.000 soluciones solares individuales instaladas en Llano Verde y Potrero Grande, iniciativas enfocadas en beneficiar hogares vulnerables de la ciudad mediante sistemas de autogeneración energética.

“Pronto instalaremos 2.000 soluciones más de la mano del Ministerio de Energía y también abriremos la invitación pública para la adjudicación del proyecto solar más grande del departamento del Valle del Cauca, que será el parque solar Mulaló de 70 megavatios”, anunció el gerente de Emcali.

El proyecto también marca un hito en materia de conectividad. La Terminal Simón Bolívar se convirtió en la primera estación del MÍO con wifi gratuito operado por Emcali Telecomunicaciones, con velocidades superiores a los 150 megas para los usuarios del sistema de transporte masivo.

“En esta estación no sólo pusimos en funcionamiento este sistema solar sino que pusimos a disposición de todos los usuarios del terminal wifi gratuito de Cali. En el proceso de recuperación y transformación de nuestro componente de telecomunicaciones queremos que los usuarios evidencien la calidad del internet en Cali para que lo adquieran en sus viviendas, pero también para que estén comunicados todo el tiempo mientras hacen uso de nuestro sistema de transporte masivo”, sostuvo Mina.

Desde Metrocali también destacaron el impacto del proyecto en el sistema de movilidad de la ciudad. El presidente de la entidad, Álvaro Rengifo, aseguró que la iniciativa permite integrar sostenibilidad, innovación y eficiencia en el transporte público caleño.

“La planta solar de la terminal Simón Bolívar demuestra que es posible integrar movilidad, sostenibilidad e innovación. Esta hace parte de la apuesta del alcalde Alejandro Eder para avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente y amigable con el medio ambiente”, expresó el funcionario.

La Terminal Simón Bolívar moviliza diariamente a más de 8.000 usuarios y ahora se convierte en uno de los principales pilotos de transición energética urbana en Cali. Con este proyecto, Emcali busca consolidar un modelo de generación distribuida que permita reducir pérdidas en la red eléctrica, optimizar el consumo energético y fortalecer las apuestas ambientales de la ciudad.