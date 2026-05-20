Subteniente del Ejército asesinado por las disidencias en el Cauca esperaba que su hijo naciera

El subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero, de 25 años de edad, es el oficial del Ejército Nacional que murió en un ataque con drones cargados de explosivos en un corregimiento de Suárez, Cauca. En ese hecho, seis soldados más terminaron heridos y trasladados a centros asistenciales cercanos, donde se recuperan.

Así fue el ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Cauca: un oficial muerto y seis soldados heridos

Bedoya Rivero era natural de Cali, pero actualmente estaba radicado en la ciudad de Montería, en Córdoba, y se encontraba esperando un hijo que no pudo conocer porque fue vilmente asesinado por las disidencias de las Farc en medio de una de las operaciones militares en las que participaba.

Quienes lo conocían le dijeron a SEMANA que se trataba de un oficial entregado a servir a Colombia desde cada una de las operaciones que adelantaba con el equipo. Hoy, su familia llora su pérdida, mientras que la institución intensifica las operaciones en contra de los ilegales que realizaron este acto.

“La Institución lamenta profundamente la muerte del subteniente Bedoya, quien ofrendó su vida en cumplimiento del deber, a la vez que brinda acompañamiento, a través de un equipo multidisciplinario, a sus familiares y a los militares heridos tras esta acción criminal”, sostuvo la institución castrense.

El ataque con explosivos fue responsabilidad, según el Ejército Nacional, de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, mientras adelantaban operaciones militares en la vereda Cañutico, municipio de Suárez.

“De manera inmediata, las tropas en el sector recibieron apoyo aéreo y continúan desarrollando operaciones militares para neutralizar esta amenaza y contrarrestar el accionar criminal de esta estructura armada ilegal que delinque en el norte del departamento”, explicó el Ejército.

Un militar muerto y seis más heridos tras ataque con enjambre de drones en Suárez, Cauca

Disidencias de las Farc atacan con explosivos a la Fuerza Pública. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Ejercito Nacional de Colombia)

De igual manera, rechazaron categóricamente este tipo de actuaciones por parte de los grupos ilegales.

“El Ejército Nacional rechaza de manera contundente esta acción terrorista perpetrada mediante el uso indiscriminado de artefactos explosivos lanzados desde drones, una práctica criminal que pone en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública”, agregó.