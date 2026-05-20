Subteniente del Ejército asesinado por las disidencias en el Cauca esperaba que su hijo naciera

El subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero, de 25 años de edad, es el oficial del Ejército Nacional que murió en un ataque con drones cargados de explosivos en un corregimiento de Suárez, Cauca. En ese hecho, seis soldados más terminaron heridos y trasladados a centros asistenciales cercanos, donde se recuperan.
Bedoya Rivero era natural de Cali, pero actualmente estaba radicado en la ciudad de Montería, en Córdoba, y se encontraba esperando un hijo que no pudo conocer porque fue vilmente asesinado por las disidencias de las Farc en medio de una de las operaciones militares en las que participaba.
#ComunicaciónOficial | El Comando de la #TerceraDivisión del @COL_EJERCITO se permite informar a la opinión pública:— Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) May 20, 2026
1. En la tarde de este 19 de mayo de 2026, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 14, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, fueron objeto de un… pic.twitter.com/3KFZsMq8Xq
Quienes lo conocían le dijeron a SEMANA que se trataba de un oficial entregado a servir a Colombia desde cada una de las operaciones que adelantaba con el equipo. Hoy, su familia llora su pérdida, mientras que la institución intensifica las operaciones en contra de los ilegales que realizaron este acto.
“La Institución lamenta profundamente la muerte del subteniente Bedoya, quien ofrendó su vida en cumplimiento del deber, a la vez que brinda acompañamiento, a través de un equipo multidisciplinario, a sus familiares y a los militares heridos tras esta acción criminal”, sostuvo la institución castrense.
El ataque con explosivos fue responsabilidad, según el Ejército Nacional, de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, mientras adelantaban operaciones militares en la vereda Cañutico, municipio de Suárez.
“De manera inmediata, las tropas en el sector recibieron apoyo aéreo y continúan desarrollando operaciones militares para neutralizar esta amenaza y contrarrestar el accionar criminal de esta estructura armada ilegal que delinque en el norte del departamento”, explicó el Ejército.
De igual manera, rechazaron categóricamente este tipo de actuaciones por parte de los grupos ilegales.
“El Ejército Nacional rechaza de manera contundente esta acción terrorista perpetrada mediante el uso indiscriminado de artefactos explosivos lanzados desde drones, una práctica criminal que pone en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública”, agregó.