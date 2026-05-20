Un subteniente muerto y seis soldados heridos del Ejército Nacional tras un ataque de las disidencias de las Farc con un dron cargado con explosivos en Suárez, Cauca, cuando adelantaban operaciones militares en el territorio.

Un militar muerto y seis más heridos tras ataque con enjambre de drones en Suárez, Cauca

Según el Ejército, todo ocurrió durante la tarde de este martes, 19 de mayo: “Tropas del Batallón de Despliegue Rápido n.° 14, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 5, fueron objeto de un ataque con explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas por presuntos integrantes del grupo residual estructura Jaime Martínez, mientras adelantaban operaciones militares en la vereda Cañutico, municipio de Suárez, #Cauca”.

El oficial asesinado en medio de este ataque con explosivos fue identificado por el Ejército Nacional como el subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero, quien murió debido a las heridas. Los soldados heridos fueron atendidos en la zona y luego trasladados hasta centros asistenciales cercanos, donde se encuentran bajo el cuidado de los médicos.

“De manera inmediata, las tropas en el sector recibieron apoyo aéreo y continúan desarrollando operaciones militares para neutralizar esta amenaza y contrarrestar el accionar criminal de esta estructura armada ilegal que delinque en el norte del departamento”, explicó el Ejército.

Desde la institución militar rechazaron estas actuaciones de los grupos armados ilegales que delinquen en esta zona de Colombia y que generan terror.

“El Ejército Nacional rechaza de manera contundente esta acción terrorista perpetrada mediante el uso indiscriminado de artefactos explosivos lanzados desde drones, una práctica criminal que pone en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública”, agregó.

Finalmente, el Ejército lamentó el asesinato de uno de sus oficiales en medio de estas operaciones que adelantaban en el territorio.

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Operaciones militares contra los ilegales. Foto: Suministrado a SEMANA.

“La Institución lamenta profundamente la muerte del subteniente Bedoya, quien ofrendó su vida en cumplimiento del deber, a la vez que brinda acompañamiento, a través de un equipo multidisciplinario, a sus familiares y a los militares heridos tras esta acción criminal”, sostuvo.

Las operaciones militares en el departamento del Cauca se mantienen por parte del Ejército con el fin de poder frenarles sus accionares al margen de la ley.