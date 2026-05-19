Fico Gutiérrez sobre ‘agresión’ a Álvaro Uribe: “Los que hablan de paz son aquellos que más generan violencia”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro luego de la aparición de un grafiti frente a la hacienda del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el sector de Llanogrande, Antioquia.

Grafiti al frente de la finca de Álvaro Uribe en Llanogrande desata polémica: el mismo expresidente se puso el overol para taparlo

La polémica se desató después de que en inmediaciones de la propiedad del exmandatario apareciera un mensaje pintado sobre el pavimento, situación que generó reacciones desde distintos sectores políticos del país. El propio Uribe se puso un overol y salió a cubrir la pintura, imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Tras conocerse el hecho, Gutiérrez expresó su respaldo al exjefe de Estado y aseguró no existen garantías políticas ni de seguridad para la oposición.

Álvaro Uribe borrando grafiti sobre los falsos positivos pintado cerca de su finca en Llanogrande, Antioquia. Foto: Redes sociales.

“Toda nuestra solidaridad con usted y con su familia, presidente Uribe”, escribió el mandatario local en sus redes sociales.

El alcalde de Medellín también señaló directamente a sectores cercanos al petrismo y aseguró que detrás de los discursos de paz se esconden acciones de violencia y hostigamiento político.

“Los que hablan de paz son aquellos que más generan violencia. El mismo método que utilizaron en la última campaña a la Alcaldía de Medellín. Esas mismas personas llegaban para boicotear los recorridos por las calles y luego posaban de víctimas”, afirmó Gutiérrez.

En su pronunciamiento, el mandatario cuestionó el silencio del Gobierno nacional frente a hechos de corrupción y acciones criminales de grupos armados ilegales.

“Ni una palabra de parte de ellos frente a la corrupción del Gobierno Petro, ni mucho menos cuestionamientos en contra de los homicidios de las Farc, ELN, Clan del Golfo y demás estructuras criminales”, manifestó.

Gutiérrez fue más allá y aseguró que este tipo de hechos podrían aumentar la polarización política y social en el país.

“¿Acaso pretenden crear una guerra civil en Colombia? No hay garantías para quienes somos oposición democrática al Gobierno Petro. Muy grave esto”, sostuvo.

Finalmente, el alcalde pidió al presidente Gustavo Petro intervenir para detener lo que calificó como acciones de intimidación contra quienes piensan diferente al Gobierno.

“Estas acciones de hostigamiento a la oposición deben parar ya. Petro, dé la orden de calmar a los instigadores”, concluyó.