“Me arrebataron a mi hija, era una niña de 17 años”: madre de una de las víctimas de doble homicidio en Cali

Steicy Rivas, madre de una de las dos víctimas del ataque sicarial en el Bulevar del Oriente, en Cali, rompió su silencio horas después del brutal asesinato de su hija menor de edad, ocurrido hacia las 7:40 de la noche de este miércoles.

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“Hoy alzo mi voz por mi hija, por el dolor que me causaron, porque me arrebataron a mi hija. Era una niña de 17 años y me partieron el alma y el corazón”, señaló la mujer.

La madre de la víctima lanzó una hipótesis: “(…) Por envidia, me la odiaban y acorralaban sin perdón. Hoy estoy aquí destrozada, porque me arrebataron parte de mi vida, pero arriba de Dios no vive nadie y espero que se haga justicia y todos los que tocaron mi puerta a amenazar y atentaron con su vida, paguen”.

Dos mujeres fueron asesinadas en el Bulevar de Oriente de Cali. Foto: Especial para El País

La mujer suplicó a las autoridades esclarecer el crimen. “No es un animal, fue una niña que apenas estaba empezando a vivir y me la arrebataron sin dolor”.

En medio de su relato, la mujer apuntó hacia algunos de sus vecinos. “Hoy se ríe esa maldita familia que me acorralaba a mi hija y partieron mi casa, me la apuñalaron y aun así evité todos los problemas, pero hoy se ríen y celebran. No fue un animal, era una niña de apenas 17 años. Me la mataron y pido justicia por mi hija porque no se merecía morir así”.

Frente a este caso, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, condenó el hecho y les pidió a las autoridades celeridad en la investigación para hallar a los responsables. “Rechazo con total contundencia el asesinato de dos mujeres en el Bulevar de Oriente. Este hecho doloroso enluta a Cali y no puede quedar en la impunidad. Pedí celeridad a la Policía Metropolitana y a la Fiscalía en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar cuanto antes con los responsables. A sus familias y seres queridos, toda nuestra solidaridad”, dijo el mandatario distrital.

Por su parte, el concejal Roberto Ortiz subrayó: “Basta de sangre en Cali. Como representante político de esta ciudad y defensor de la vida, condeno con la mayor firmeza el asesinato de dos mujeres jóvenes anoche en el oriente de Cali”.

Agregó: “Es inaceptable que se quite la vida con tanta facilidad en la ciudad con más asesinatos de Colombia, convirtiendo nuestras calles en un escenario de violencia descontrolada. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Las mujeres no pueden seguir siendo las víctimas más vulnerables de esta barbarie. Exigimos mayor presencia policial, justicia expedita y mano dura contra sicarios y bandas. No más impunidad. Es hora de recuperar la seguridad y la paz”.

“La Policía Nacional ha dispuesto de todas sus capacidades en materia de inteligencia e investigación judicial, con el fin de establecer los hechos donde preliminarmente se ha podido establecer que la comisión de este delito fue por una persona conocida de las víctimas”, aseguró el teniente coronel Adrián Ramos, comandante del Distrito 4 de la Policía Metropolitana de Cali.