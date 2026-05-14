Alias Flechas, alfil de Iván Mordisco en la Orinoquía, se entregó al Ejército: así fue la operación

José Ignacio Riveros Ortiz, alias Flechas, y alfil de alias Iván Mordisco de las disidencias de las Farc en la Orinoquía, se entregó al Ejército Nacional; así lo conoció SEMANA mediante fuentes de la inteligencia militar. Era el cabecilla de finanzas de la Estructura 39, Arcesio Niño.

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De acuerdo con la información conocida por esta revista, esta entrega se habría registrado el 3 de mayo en la ciudad de Villavicencio en el Meta en medio de las operaciones militares que adelantaban las tropas en la zona.

Disidencias de las Farc de Iván Mordisco. Foto: afp

Asimismo, las autoridades determinaron que alias Flechas había recibido el cargo por una orden de alias Efren, quien sería el cabecilla principal de la Estructura 39, Arcesio Niño, vinculada al Bloque Amazonas “Manuel Marulanda Vélez”.

El informe de inteligencia conocido por este medio de comunicación sostiene que alias Flechas tenía una trayectoria de 33 años dentro de los grupos armados ilegales, lo que lo convirtió en un experimentado en temas militares y capacidad de movilidad dentro de las estructuras criminales que operan en los Llanos Orientales.

La inteligencia militar pudo establecer que entre agosto de 2024 y julio de 2025 habría ejercido como “cabecilla principal de la Estructura 44 Antonio Ricaurte en el departamento del Guaviare”.

Al tiempo, precisaron que este sometimiento de este sujeto significa un golpe estratégico a alias Iván Mordisco de las disidencias.

“Esto representa un golpe directo a la estructura de mando de esta organización criminal y su sometimiento contribuye al debilitamiento general del Bloque Amazonas, al afectar uno de sus cuadros más experimentados y con mayor capacidad de articulación entre frentes”, dice el informe de inteligencia del Ejército conocido por esta revista.

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Las operaciones militares no cesan. Foto: Ejército Nacional

Las operaciones militares en la región de la Orinoquía se mantienen por parte de las Fuerzas Militares con el fin de seguir afectando las finanzas y el movimiento criminal de estos grupos.

“Se está verificando la información suministrada por el exintegrante del grupo armado ilegal para posibles operaciones militares en todo este territorio donde tienen injerencia”, explicó una fuente.