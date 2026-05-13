Estos son los cuatro soldados asesinados por las disidencias de Calarcá en Guaviare

Como los soldados profesionales Francisco Javier Bello Arteaga, Anderson Gasca Álvarez, Emerson Danilo Carantón Buitrago y Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia fueron identificados los uniformados asesinados por las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá en Guaviare.

Cuatro soldados muertos y tres más heridos tras ataque con explosivos de las disidencias en Guaviare

En este hecho, tres integrantes de la institución castrense terminaron gravemente heridos, por lo que fueron auxiliados por sus compañeros, mientras hacían la extracción de la zona.

“De manera inmediata, la institución desplegó todas sus capacidades operacionales, aéreas y médicas para adelantar la extracción y evacuación del personal herido hacia centros asistenciales especializados en San José del Guaviare, donde reciben atención integral por parte de profesionales de la salud”, dijo el Ejército.

Tras lo sucedido, el Ejército Nacional indicó que se encuentran acompañando a los familiares de los militares afectados en esta acción violenta por parte de los integrantes de las disidencias de las Farc.

“Expresamos un profundo sentimiento de solidaridad y acompañamiento a las familias de nuestros #HéroesPorSiempre asesinados durante el cumplimiento del deber. Así mismo, se dispuso un equipo interdisciplinario para brindar apoyo permanente a sus seres queridos en este difícil momento", agregó.

Militares asesinados por disidencias de Calarcá iban a completar dispositivo del plan democracia en Guaviare

La institución militar indicó que no van a cesar con las operaciones que adelantan en contra de los ilegales que delinquen en el territorio.

“Las operaciones militares continúan en el sector con el propósito de ubicar a los responsables de este hecho y seguir afectando las capacidades de las estructuras armadas ilegales que delinquen en el suroriente colombiano”, indicó.

Alias Calarcá de las disidencias de las Farc. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Al tiempo, rechazaron este tipo de actuaciones por parte de los ilegales en contra de sus integrantes en las diferentes regiones de Colombia.

“Rechazamos categóricamente estas acciones terroristas que hoy enlutan no solo a cuatro familias colombianas, sino a toda una nación. La institución reafirma su compromiso indeclinable de continuar desarrollando operaciones militares para proteger a la población civil, preservar la seguridad del territorio nacional y honrar la memoria de nuestros soldados”, finalizó.