Cuatro soldados muertos y tres más heridos tras ataque con explosivos de las disidencias en Guaviare

Un total de cuatro soldados del Ejército Nacional muertos y tres más heridos fue lo que dejó un ataque con explosivos por parte de las disidencias de las Farc en la vereda Buenos Aires, en San José del Guaviare.

“Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1, de @ftc_omega, tras el desarrollo de una acción ofensiva contra integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Bloque Jorge Suárez Briceño, en la vereda Buenos Aires, de San José del #Guaviare, fueron atacadas con dispositivos explosivos improvisados instalados en la zona", dijo la institución militar.

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