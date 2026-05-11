Confirman que aparecieron los 60 soldados que estaban perdidos en el Guaviare hace tres días

Fuentes militares confirmaron que fueron ubicados los dos pelotones del Ejército que se encontraban realizando tareas ofensivas en el departamento del Guaviare y habían sido reportados como desaparecidos.

Los uniformados hacen parte del Batallón de Infantería de Selva 24 y están comandados por un oficial y cinco suboficiales.

La información que tenía el Ejército es que se movían por la vereda Morichal Viejo, jurisdicción de El Retorno, Guaviare, una región donde existe alta presencia de las disidencias de las Farc de alias Calarcá y alias Iván Mordisco.

La guerra entre estos dos cabecillas de las disidencias ha generado varios hechos de violencia en la región, donde las comunidades en algunas ocasiones han tenido que confinarse o desplazarse de sus hogares para evitar caer en medio del fuego cruzado.

Iván Mordisco hace presencia también en el Guaviare. Foto: AFP

Fuentes militares indicaron que para ubicarlos se lanzaron operaciones con la Fuerza Aérea con el propósito de lograr establecer qué pasó con las unidades que se encuentran en tierra.

Es de anotar que, en el Guaviare, el Ejército ha sido blanco de múltiples ataques de los grupos criminales de las disidencias de las Farc.

Antes de ser ubicados, el Ejército informó que no se tenía reporte de combates en la zona en los últimos días. “En esa área no se han registrado combates contra las estructuras que delinquen en la zona”.

Sobre los hechos ocurridos, dijo el Ejército a través de su red social X: “Desde la noche del pasado viernes, tropas del Batallón de Infantería de Selva n.º 24 están incomunicadas por la red interna de comunicaciones en el área general de El Retorno, Guaviare, al parecer por fallas asociadas a malas condiciones meteorológicas en la zona”.

Las disidencias de alias Calarcá hacen presencia en la zona donde están desaparecidos los militares. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Añadió la institución militar que “el Ejército Nacional tuvo activados los protocolos de búsqueda, desplegando medios y capacidades para restablecer la comunicación radial con la unidad”.